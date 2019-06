La locura de funcionarios palaciegos no podrá evitar el ascenso popular de Leonel

No comprendía con exactitud de detalles, lo ocurrido entre el 16 de agosto de 2012 al 2015, previo al acuerdo político firmado por los miembros del

Comite Político del PLD para la modificación de la Constitución con el único propósito de habilitar a Danilo Medina para que se pudiera repostular a reelección en el año 2016.

Como evidentemente se puede constatar hoy, se había orquestado un plan sigiloso y solapado utilizando hombres de la primera línea de los gobiernos de Leonel Fernández, como Juan Temístocles Montas y Héctor Valdez Albizu, el primero Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y el segundo, Gobernador del Banco Central, que utilizaron el déficit del presupuesto del año 2012, que se originó para garantizar la victoria de Danilo Medina en las elecciones de ese mismo año, como instrumento propagandístico en contra del Presidente del PLD.

Sin lugar a dudas, ha de calificarse como una ruin canallada la actitud de estos personeros, que si hubieran tenido algo de dignidad y coherencia, debieron renunciar a sus posiciones publicas, si no estaban de acuerdo con las acciones realizadas para mantener al PLD en el gobierno.

A pesar de este hecho de deslealtad e ingratitud la imagen y popularidad del expresidente Fernández no se vio afectada, y en consecuencia, se pasó a otra modalidad de “campaña sucia”, más agresiva contra quien en palabras del Presidente Danilo Medina:

“…a él [Leonel Fernández] le debo que pudiese estructurar la unidad más sólida que partido alguno ha podido exhibir en una campaña electoral.

Contra ese Leonel Fernández, a quien el Presidente Danilo llamó Líder y Presidente del PLD, se desataron los mercenarios juicios populares y la calumnia ignominiosa del caso Quirino.

A todo esto, hay que añadir la toma de los organismos del partido de gobierno para tomar decisiones en beneficio del grupo palaciego, y tratar de aislar al Presidente Fernández.

Aún con todo lo anterior, creímos que las ambiciones se limitaban a mantenerse en el poder solo un cuatrienio más, pero de acuerdo a los últimos hechos la codicia del grupo palaciego del que se hace rodear Danilo Medina es insaciable y desenfrenado, y persiguen a toda costa mantenerse conectados de las mieles que proporciona el uso y disfrute del poder.

Por otro lado, los que estamos en la otra acera observando dentro del PLD como la ambición de este grupo contamina y destruye la obra de Juan Bosch, hemos organizado a los ciudadanos y miembros del PLD en torno al Presidente indiscutible de la organización, enarbolando la bandera cívica y patriota del respecto a la Carta Magna.

En efecto, en esta hora crucial necesitamos frenar la ambición desmedida de los que hoy administran el Estado. Es claro que nuestra organización no fue concebida para servirse del pueblo, sino por el contrario, para servir al pueblo.

Sin embargo, se intenta a través de los medios de comunicación financiados engañar. Se transforman en ovejas mansas ante el pueblo, cuando lo que son en realidad es un rebaño cruel y sediento de lobos rapaces y feroces que lamentablente, nosotros mismos contribuimos de buena fe a alimentar para que crezcan y se desarrollen.

Hoy no les importa la inmoralidad y falsedad de los métodos para intentar destruir a los que con firmeza y valentía nos oponemos a sus ambiciosos propósitos. A tal extremo ha llegado su desesperada iniquidad, que por segunda ocasión, y con un nuevo personaje sacado de las cavernas, nacido y formado para la difamación y el estupro moral de los hombres pulcros e intelectuales, es decir, afectar a los políticos de avanzada que piensan en el desarrollo de los pueblos y en el bienestar de las sociedades que han dirigido o dirigen.

Que inmundos e ingratos!!! Traer al país a personeros de la calaña de Joao Santana (actualmente preso), J.J. Rondón (con denuncia de conexión con la mafia https://www.elmundo.es/internacional/2014/05/05/5367cb30e2704e78278b4576.html ) , y ahora al mochales de género Jaime Bayly, con el objetivo de destruir la figura de uno de los más grandes que ha dado este país de Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, y especialmente de quien fundó la organización que le ha permitido a los que están hoy en palacio gobernar el prof. Juan Bosch: Leonel Fernández.

Sin embargo, en esta ocasión sus propósitos no prosperará , ya que dentro y fuera del PLD, se ha acorazado firmemente al más grande hombre dominicano del siglo XXI, con más de 2 millones de hombres y mujeres con la sangre inmortal de María Trinidad Sánchez y Francisco del Rosario Sánchez, fusilados por dominicanos traidores a la patria de Los Trinitarios, para usurpar y hacerse con el poder de la recién creada República Dominicana, y disfrutar de ella, sin importar los objetivos que motivaron su creación.

No, esta vez no lo lograran. Leonel Fernández no está solo, el pueblo está con él, y en contra de los que pretenden quebrantar la Constitución de la República.

