La llegada de Beverley a los Lakers podría apartar a Westbrook del equipo

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La complicada relación personal entre Russell Westbrook y Patrick Beverley ha sido uno de los temas más comentados desde la reciente llegada del segundo a Los Angeles Lakers. No obstante, ambos podrían no ser compañeros durante mucho tiempo. Según asegura Jovan Buha, periodista de The Athletic, tras esta incorporación es probable que Russ no forme parte de la plantilla activa cuando comience el training camp y que se mantenga al margen del equipo como ocurrió, por ejemplo, con John Wall en Houston el año pasado. De hecho, el mismo Buha ya había señalado algo similar durante su reciente aparición en el canal de L.A. Fiebre Amarilla.

Los californianos parecen decididos a evitar la presencia del base una vez que dé comienzo la pretemporada, y de hecho hace unas semanas se supo que se habían marcado el training camp como fecha límite para darle salida, pues consideraban que si continuaba en el equipo para entonces todas las conversaciones girarían en torno a su futuro y sería un elemento de distracción. Si bien con esta decisión no evitarían que Westbrook estuviese presente en cada pregunta o debate, sí habrían dejado claro su posición con respecto a él y su deseo activo de favorecer su marcha.

Beverley y Russell han tenido más de un encontronazo, una historia que comenzó en 2013 cuando Thunder y Rockets se enfrentaron en primera ronda de playoffs. La defensa de Patrick fue bastante pegajosa y dio lugar a varios calentones hasta que, cuando se lanzó al suelo a intentar robar un balón, impactó con Westbrook y le generó un desgarro en el menisco que le hizo perderse lo que quedaba de postemporada y el arranque del siguiente curso. Desde entonces sus encuentros han sido particularmente tensos, y años más tarde Russ criticó públicamente el estilo defensivo de Beverley asegurando que «solo corre de un lado a otro sin hacer nada», declaraciones que según este último dañaron su reputación.

