La Lidom le confisca dos juegos a Águilas Cibaeñas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las Águilas Cibaeñas recibieron dos duros reveses este viernes, luego de que Dirección Técnica de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom) le confiscara dos partidos, beneficiando con ello a los Tigres del Licey y a los Toros del Este.

En su comunicado emitido este viernes, Lidom establece que la confiscación de ambos partidos se produce “por uso irregular del cambio de roster por parte del conjunto perjudicado”, en este caso las Águilas Cibaeñas.

De conformidad con la Resolución RC-01-22-23 de Lidom, de fecha el 8 de diciembre, establece que las Águilas incurrieron en una violación de las reglas de la liga al declarar que el pitcher norteamericano Geoff Hartlieb se ausentaba por licencia de paternidad sin ser cierto y fue sustituido en el roster por Roenis Elías, quien lanzó en el partido del 6 de noviembre que las Águilas ganaron 6-5 en el Estadio Cibao.

Los cibaeños presentaron una apelación el 15 del presente mes, la cual no tuvo resultados y la confiscación del juego se hizo efectiva.

El juego confiscado en favor de los Toros ocurrió el 11 de noviembre y también estuvo involucrado Hartlieb, quien trabajó en ese partido, pese a que fue sustituido en el roster del equipo para abrir espacio a Elías.

Según los reglamentos de la liga cuando un refuerzo es sustituido por simple decisión del equipo, no puede volver a lanzar durante un periodo de 15 días, tiempo que no cumplió Hartlie, de quien también se probó que fue excluido bajo una excusa que no era válida.

