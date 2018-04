La libertad del delincuente como un acto de violencia contra la sociedad

El acto de colocar en libertad al que delinque es uno de los peores errores que puede ser cometido en una sociedad.

Otorgarle la libertad al que delinque es subestimar la naturaleza humana y su propensión natural a atentar contra las reglas sociales más drásticas por sus sanciones, y es hacer a un lado, es olvidar que esa propensión sin contención es un incentivo, un estímulo para repetir el acto delictivo.

El otorgamiento de la libertad al que delinque es un acto arbitrario contra la sociedad, es un acto irrazonable contra la sociedad, pues es un acto que atenta contra la misma sociedad.

En su creencia errada de supuestamente crear “una sociedad mejor“ (¿?) y “un mundo mejor“ (¿?) los ideólogos del cepepeísmo han hermanado, han fundido su mente con lo irreal y con lo arbitrario.

En el afán de pretender sostener esa creencia errada no se detienen a pensar con lógica los efectos de esa acción de colocar en libertad al que delinque, es decir, no analizan la perspectiva lineal en el tiempo de esa acción. Sus mentes están obcecadas y ofuscadas girando alrededor de una mera fantasía arbitraria: la de considerar que la libertad del que delinque es algo inocuo, inofensivo para la sociedad.

¿Cómo puede ser inocuo, inofensivo para la sociedad tener en su seno a una persona que irrespeta el orden jurídico penal? ¿Se coloca en libertad a una persona altruista? ¿O, por el contrario, se coloca en libertad a una persona proclive a la maldad? No es a una persona altruista a la que se coloca en libertad.

Tener en el seno de la sociedad a una persona que irrespeta el orden jurídico penal es inventar temerariamente con la víctima de ese delincuente, es inventar temerariamente con esa sociedad, es inventar temerariamente con cada uno de los restantes miembros de esa sociedad; es inventar temerariamente con la seguridad de quien ya fue víctima de ese delincuente, es inventar temerariamente con la seguridad de esa sociedad, es inventar temerariamente con la seguridad de cada uno de los restantes miembros de la sociedad; es inventar temerariamente con la suerte de los bienes jurídicos penales de la sociedad.

Quienes de esa manera inventan con esa sociedad lo que hacen es poner en peligro a quien ya fue víctima del que delinquió, quienes de esa manera inventan con esa sociedad lo que hacen es poner en peligro a esa sociedad, quienes de esa manera inventan con esa sociedad lo que hacen es poner en peligro a cada uno de los restantes miembros de la sociedad.

Quienes de esa manera inventan con esa sociedad lo que hacen es atentar contra quien ya fue víctima del que delinquió, quienes de esa manera inventan con esa sociedad lo que hacen es atentar contra esa sociedad, quienes de esa manera inventan con esa sociedad lo que hacen es atentar contra cada uno de los restantes miembros de la sociedad.

¿Porqué decimos todo esto? ¿Cuáles son los efectos de colocar en libertad al que delinque?

¿Son esos efectos unos efectos beneficiosos para la víctima del que delinquió? ¿Es colocar en libertad al que delinque un acto que contribuye a beneficiar a la víctima? ¿En qué beneficia a la víctima el colocar en libertad al que delinque?

¿Son esos efectos unos efectos beneficiosos para la sociedad? ¿Es colocar en libertad al que delinque un acto que contribuye a beneficiar a la sociedad? ¿En qué beneficia a la sociedad el colocar en libertad al que delinque?

¿Son esos efectos unos efectos beneficiosos para cada uno de los restantes miembros de la sociedad? ¿Es colocar en libertad al que delinque un acto que contribuye a beneficiar a cada uno de los restantes miembros de la sociedad? ¿En qué beneficia a cada uno de los restantes miembros de la sociedad el colocar en libertad al que delinque?

¿Son esos efectos beneficiosos para la seguridad de la víctima del que delinquió? ¿Son esos efectos beneficiosos para la seguridad de la sociedad? ¿Son esos efectos beneficiosos para la seguridad de cada uno de los restantes miembros de la sociedad?

El acto de colocar en libertad al que delinque es un acto de agravio a la víctima que ya sufrió a manos de dicho delincuente, el acto de colocar en libertad al que delinque es un acto de agravio a la sociedad, el acto de colocar en libertad al que delinque es un acto de agravio contra cada uno de los restantes miembros de la sociedad.

El acto de colocar en libertad al que delinque es un acto que perjudica a la víctima que ya sufrió a manos de dicho delincuente, el acto de colocar en libertad al que delinque es un acto que perjudica a la sociedad, el acto de colocar en libertad al que delinque es un acto que perjudica a cada uno de los restantes miembros de la sociedad.

El acto de colocar en libertad al que delinque es un acto de violencia contra la víctima que ya sufrió a manos de dicho delincuente, el acto de colocar en libertad al que delinque es un acto de violencia contra la sociedad, el acto de colocar en libertad al que delinque es un acto de violencia contra cada uno de los restantes miembros de la sociedad.

El “Estatuto de Libertad“ es un acto de violencia contra la sociedad porque obliga a los no delincuentes a convivir con los delincuentes.

Se ha pretendido exaltar, sublimizar, idealizar el acto de colocar en libertad al que delinque, pero exaltar la libertad del que delinque como un valor es directamente proporcional a erigir como valor al delito y a la delincuencia. Por más esfuerzo que se quiera hacer y se haga en el plano argumentativo pretendiendo colocar la libertad del que delinque en un plano de “excelsitud“ (¿?), lo cierto es que el acto de colocar en libertad al que delinque es un acto de fuerza contra la víctima del que ha delinquido, es un acto de fuerza contra la sociedad, es un acto de fuerza contra cada uno de los restantes miembros de la sociedad.

Ese Principio del cepepeísmo de que la libertad debe ser la regla y la cohibición de la libertad debe ser la excepción es un principio que atenta contra la seguridad de la víctima, es un principio que atenta contra la seguridad de la sociedad, es un principio que atenta contra la seguridad de cada uno de los restantes miembros de la sociedad.

Convertir en regla de Derecho la libertad del que delinque es hacer un uso pervertido del Derecho, es desviar al Derecho de su fin primario de lograr la paz y la estabilidad sociales; convertir en regla de Derecho la libertad del que delinque es una expresión clara y concreta de la banalización del delito y de la delincuencia; convertir en regla de Derecho la libertad del que delinque es una expresión clara y concreta de cómo se ha banalizado al delito y a la delincuencia. Y en el cepepeísmo se banaliza al delito y a la delincuencia porque dicha corriente del pensamiento jurídico es de raíz Abolicionista Penal y el Abolicionismo Penal no cree en el Derecho Penal.

La libertad del que delinque lleva la presencia de éste a las calles y esa presencia en las calles del que delinque vulnerabiliza a la sociedad. El acto de colocar en libertad al que delinque es lo que origina que ése puesto en libertad repita el acto delictivo respecto de otras personas a las que convierte en nuevas víctimas suyas y que por eso el que delinque beneficiario de ese denominado “Estatuto de libertad“ aparezca con un largo prontuario delictivo que lo identifica como un delincuente serial.

La idealización del “Estatuto de libertad“ da lugar, paralelamente, a la idealización de la actividad delictiva, a la idealización de la delincuencia y a la idealización del delincuente.

La idealización del “Estatuto de libertad“ es la idealización de la vulnerabilidad de la sociedad; la idealización del “Estatuto de libertad“ es la idealización de la violencia contra la sociedad, pues la libertad del que delinque es un acto de violencia contra la sociedad; la libertad del que delinque es un acto de terror contra quien ya fue su víctima, contra la sociedad y contra cada uno de los restantes miembros de la sociedad. Como acto de terror que es su efecto natural es el de provocar terror entre los ciudadanos no delincuentes. La idealización del “Estatuto de libertad“ es la idealización de una `Licencia Macabra` con la cual se logra la victimización de los ciudadanos no delincuentes y de la sociedad. Esa victimización de los ciudadanos no delincuentes y de la sociedad es uno de los peligros medulares de la libertad permanente de los delincuentes.

Así como la permanencia de un estado de excepción es un peligro porque totaliza dicho estado de excepción en el sentido de convertirlo en un totalitarismo, del mismo modo la permanencia de la libertad del que delinque es un peligro porque totaliza dicha libertad del que delinque, es decir, la libertad del que delinque deviene en un totalitarismo.

La libertad del que delinque es una fuente de riesgo contra la víctima, contra la sociedad y contra cada uno de los miembros de la sociedad. Las teorizaciones del cepepeísmo buscan invisibilizar esa fuente de riesgo pretendiendo hacer creer que la misma es inexistente y a esas teorizaciones, necias por pretender negar la realidad, sus seguidores, fanáticos ciegos, le dan un visto bueno irreflexivo con veneración supersticiosa. Pero negar la realidad no es lo mismo que hacer desaparecer la realidad: negar la realidad es sólo cubrir la realidad con el velo de la mentira.

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

Relacionado