La leyenda Hank Aaron recibe vacuna contra el COVID 19

EL NUEVO DIARIO, ATLANTA.- La leyenda Hank Aaron dijo estar orgulloso tras recibir la vacuna contra el COVID-19 el martes. El icónico miembro del Salón de la Fama espera que su entusiasmo para ser vacunado disminuya las dudas entre la comunidad de raza negra en los Estados Unidos.

“Me sentí de maravilla con la vacuna”, le declaró Aaron a The Associated Press. “No tengo ningún recelo. Me siento muy orgulloso de hacer algo así. Es algo pequeño que puede ayudar a una increíble cantidad de personas en este país”.

Aaron fue vacunado junto a su esposa, líderes de derechos civiles y otros exdignatarios estadounidenses en la Escuela de Medicina en la Universidad de Morehouse.