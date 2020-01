La lesión de Anthony Davis no es grave

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- El conjunto de Los Ángeles Lakers y Anthony Davis respiran con tranquilidad después de que el jugador se sometiera a una resonancia magnética este miércoles. La franquicia angelina pudo comunicar que su jugador y estrella no posee ninguna dolencia grave en la espalda, tras haberse levantado los peores temores después de sufrir una aparatosa caída durante el encuentro del pasado martes ante los Knicks de New York.

Davis cayó de manera aparatosa y eso había hecho sonar las alarmas de la franquicia; parecía que el ala-pívot de los Lakers podía padecer alguna lesión de importancia dado que no pudo continuar en el partido. Sin embargo, la propia organización se encargó de informar que no existe gravedad en el asunto y Davis hasta viajará con el equipo a la concentración previa a los partidos en Dallas (sábado) y Oklahoma (domingo). El estatus de Davis para dichos choques es duda (“cuestionable“) y hasta podría tomar parte en ellos, según la versión de los Lakers.

Lo que Anthony Davis sufre en su espalda parece que no va más allá de una contusión en el glúteo, según pudo ampliar su versión la franquicia. Enormes noticias para los Lakers, que respiran hondo al no tener que perder a una de sus estrellas por un período ampliado de tiempo.

Los Lakers marchan con un récord de 30-7, lideran la Conferencia Oeste y poseen casi cinco encuentros de ventaja sobre el segundo mejor situado (Denver).

AD heads to locker room after scary fall on back.

Hope he’s ok 🙏 pic.twitter.com/TZgQGuQKnd

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 8, 2020