EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES (EE.UU.).- “Encanto”, la película de Disney ambientada en Colombia, logró este martes la nominación al Óscar a la mejor película animada, categoría en la que también compiten “Flee”, “Luca”, “The Mitchells vs The Machines” y “Raya and the Last Dragon”.

