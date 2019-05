En la República Dominicana existen muchos mitos y tabúes sobre la lactancia materna, que han sido inculcados de generación en generación, de manera tal, que, si no nos abrimos a investigar con expertos en el tema, continuamos transmitiéndolos a las generaciones venideras como ciertas.

Por eso he querido compartirles informaciones importantes que he podido recolectar.

Falsas creencias y verdades:

Lactancia durante el embarazo

Si las madres están embarazadas de otro bebé deben dejar de amamantar. ¡Falso!… Aun estando embarazada de otro bebé la madre puede seguir amamantando. Algunas hormonas que el cuerpo produce en el período de gestación, pueden cambiar el sabor de la leche (¡pero no su calidad!) y por lo tanto el niño podrá progresivamente dejar de lactar.

¡El tamaño de los senos no influye!

Las mujeres con pecho pequeño no pueden amamantar. ¡Falso!… El tamaño de los pechos no influye en la lactancia.

Sobre la producción de leche.

No todas las mujeres producen leche suficiente para satisfacer al bebé. No todas las mujeres producen leche de buena calidad ¡Falso!… Todas las mujeres producen leche de buena calidad y en cantidad suficiente porque la lactancia es un proceso regido por la ley de la oferta y de la demanda.

¡El estado de ánimo de la madre no debe limitar a una madre a no lactar!

Si la madre está enojada o asustada no debe dar de lactar. ¡Falso!… El estrés o miedo extremo puede aletargar el flujo de leche, pero se trata de una respuesta temporal del organismo ante la ansiedad.

Alimentación durante la lactancia

La madre no puede comer ciertos alimentos durante la lactancia. ¡Falso!… En todo el periodo de gestación y durante la lactancia, la mujer necesita una dieta balanceada. No hay alimentos que aumenten o disminuyan la producción de leche. A mayor succión corresponde una mayor producción de leche.

Intimidad durante la lactancia

La mujer que lacta no puede tener relaciones sexuales porque la leche se daña. ¡Falso!… Las relaciones sexuales no dañan la leche.

Salud de la Madre

Si la madre está enferma, no debe dar de lactar y si sigue lactando no puede tomar medicación. ¡Falso!…Si la mujer está enferma (gripe, resfriado, tos, etc. ) puede amamantar. Si se trata de otra enfermedad más grave, antes de tomar cualquier medicación, deberá consultar a su médico.

Una vez que se interrumpe la lactancia no se puede volver a amamantar. ¡Falso!Con una técnica adecuada y apoyo, tanto las madres como los bebés pueden retomar la lactancia, luego de un cambio de leche materna a fórmula. Esta práctica es vital durante una emergencia.

Calidad de la leche

El bebé no debería succionar hasta que salga la leche blanca. ¡Falso! La lactancia debe iniciar en la primera media hora después del parto. La madre no debe esperar a que baje la leche blanca para dar de amamantar.

El calostro (la leche que la madre produce en los primeros tres días después del parto) debería ser desechado porque es sucio y antihigiénico. ¡Falso! El calostro no se debe desechar porque contiene muchos nutrientes y factores de defensa que fortalecen el sistema inmunológico del bebé. Es como una vacuna.

El calostro es amarillo porque ha permanecido mucho tiempo en el pecho y por eso está podrido. ¡Falso! Es amarillo porqué está rico en beta carotenos (una sustancia que previene muchas enfermedades). Además, contiene proteínas, vitaminas y es altamente nutritivo.

Otros mitos que nos han hecho creer de la lactancia…

Los niños se deben amamantar por más tiempo que las niñas porque si no, estas últimas serán más fértiles en la edad adulta. ¡Falso! La leche materna hace que los niños crezcan sanos, fuertes e inteligentes. Hay que amamantar niños y niñas por el mismo tiempo, sin diferencias.

Se debe dejar de amamantar cuando el niño o la niña aprenda a caminar. ¡Falso! Los bebés deben ser alimentados sólo con leche materna hasta los seis meses. De los seis meses hasta los dos años, hay que complementar el consumo de leche materna con otros alimentos.

Se deben introducir uvas antes de los seis meses para que el niño aprenda a hablar más rápido. ¡Falso! No se deben introducir alimentos líquidos o sólidos antes que el bebé cumpla seis meses. No hay ninguna evidencia científica que las uvas contribuyan a que el niño o la niña hable antes.

Los bebés necesitan beber aguas aromáticas, té y coladas para fortalecer el estómago, o si están enfermos y tienen diarrea. ¡Falso! La leche está compuesta en un 90% de agua, por lo tanto, los bebés no necesitan líquidos adicionales. La mejor manera de fortalecer el bebé es dándole leche materna todas las veces que la pida. Si la diarrea es severa, consulte el médico.

El biberón es inofensivo e higiénico. ¡Falso! Una higiene incorrecta en los utensilios de alimentación de nuestro bebé, puede provocar infecciones. El uso prolongado del biberón perjudica a la dentición y al habla del niño y de la niña.

Adaptado de:https://www.unicef.org/Mitos_de_la_lactancia_materna.pdf

