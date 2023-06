La juventud: una constante de éxitos electorales

Desde nuestra independencia en febrero de 1844, ideada y presidida intelectualmente por nuestro ilustre y siempre recordado padre de la patria, Juan Pablo Duarte y Díez, hasta la emblemática manifestación juvenil caribeña en la Plaza de la Bandera, donde los gritos y los reclamos por la suspensión de las elecciones provocaron un estado de incertidumbre general y dieron pie a un mayor escrutinio internacional del proceso electoral pautado en ese entonces para una nueva fecha, históricamente la juventud dominicana ha tenido una participación preponderante en los procesos de toma de decisiones de nuestra tierra de playas vírgenes y aguas turquesas.

Cuando hacemos una valoración histórica de los procesos electorales y de la participación de la juventud en cada uno de esos ellos, queda evidenciado que la tendencia electoral ha sido siempre favorecer candidaturas frescas, que encarnan el espíritu de la juventud y que representan los intereses más íntimos y reconocidos por quienes generacionalmente se identifican con sus demandas.

A la mente me llegan rápidamente éxitos electorales pasados como el caso del destacado ministro de Turismo, David Collado, quien inicialmente saltó a la política como diputado, logrando un apoyo mayoritario de los capitaleños de la circunscripción núm. 1 del Distrito Nacional (D.N.). Su destacada representación de dicha demarcación en la Cámara de Diputados, le significó una alta valoración de los habitantes del D.N. para el año 2015 como candidato y, eventual ganador, de la codiciada plaza de alcalde de esa demarcación. Sin embargo, diferencias internas entre liderazgos tradicionales como el de Rafael Antonio “Fello” Suberví Bonilla y el liderazgo emergente de Collado, provocaron un nubarrón en la decisión de la alta dirigencia del recién creado Partido Revolucionario Moderno. Esta disputa interna motivó al joven político a aspirar por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con el apoyo de los perremeistas que no se identificaban con un candidato que no naciera de las entrañas de la juventud y que, sobre todo, no contara con el respaldo electoral de los capitaleños… Los números no mintieron, ya que su abrumadora victoria y su buen desempeño en el cabildo, lo llevaron ahora a ser uno de los ministros más destacados del Gobierno Central.

¿Y qué decir de José Horacio Rodríguez Grullón? Un joven con ideas de izquierda y posiciones liberales firmes, que generó altas simpatías con su proyecto a diputado apoyado por los jóvenes que se identificaron no con un partido o una persona, sino con sus propuestas y lo que ideológicamente él iba a representar para el Distrito Nacional dentro de las discusiones del Congreso Nacional. José Horacio, desde un partido pequeño como lo es Alianza País y con pocos recursos económicos, logró posicionarse como el diputado más votado de la capital incluso compitiendo con hijos y nietos de expresidentes. A pesar de esto, más pudo lo que él representaba que la influencia de un familiar con arraigo e historia política.

A esta lista de precedentes se suma el éxito del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona frente al tradicional e histórico liderazgo del expresidente Rafael Hipólito Mejía Domínguez, encarnando el proyecto de Abinader los intereses de la juventud perremeista de ese entonces o el éxito del expresidente Leonel Antonio Fernández Reyna en su victoria del año 1996, representando mayoritariamente la comunidad estudiantil joven de la época. Sí continuamos poniendo ejemplos no habría tinta que soportara la gran cantidad de casos que podríamos ponderar en el marco de este escrito.

Indudablemente, el proceso electoral del año 2024 no será la excepción a esta constante electoral histórica: los partidos deberán garantizar la participación de la juventud en los procesos asegurando que el arraigo individual electoral sea parte del múltiplo de votos sumados a los partidos a través del sufragio directo por cada uno de esos perfiles. Esto, claro está, sin contar con que esos perfiles que irían a posiciones electivas garantizarán el éxito colectivo de la organización política de la cual formen parte. El reto de los partidos será organizar boletas equilibradas y que, sobre todo, se contemple la participación de la juventud en cada una de ellas. Y el partido que reconozca esta realidad histórica, tendrá entre sus manos la posibilidad real de retener el poder más allá del año 2024.

