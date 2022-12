La joven Arianny lleva días desaparecida y su familia está muy preocupada

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una joven de 19 años lleva tres días desaparecida, desde que salió de su casa el martes pasado, en Santo Domingo Este.

Se trata de Arianny Alcántara Claret, quien fue vista por última vez en un negocio de la plaza Megacentro, donde compró una hamburguesa y luego desapareció. Nada se sabe de ella.

Esta situación tiene preocupada a su madre, que desde entonces no ha tenido ningún contacto con su hija. Le pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto para encontrarla.

“Se marchó de la casa así, estoy muy preocupada, no me ha llamado, no he tenido ninguna comunicación con ella”, dice la progenitora, quien la reportó como desaparecida.

La joven amenazaba en ocasiones con salir de la casa e irse. Ese día salió disparada, abandonó su vivienda y se fue, sin decir para dónde iba ni dejar información alguna. Incluso, se fue sin celular.

Las autoridades revisan cámaras de vigilancia y dicen que están trabajando en el caso. Pero todavía no hay una respuesta precisa.

Para cualquier información, llamar al tel. 829-892-7089.

Arianny te esperan, tu familia está muy preocupada.-

