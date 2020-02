La JCE hizo lo correcto

A pesar de que las elecciones nacionales municipales de ayer no pudieron llegar a un feliz término por un fracaso del sistema de votación con el voto automatizado, el cual presento problemas para arrancar en el 80 por ciento de los centro de votación”, como acaba de explicar el presidente de la (JCE), Julio Cesar Castaños Guzmán, esperamos que muy pronto el organismo electoral pueda buscar una salida satisfactoria a esa situación, con la misma responsabilidad y transparencia con que ha venido organizando el presente proceso.

Y Así sucederá ya que el país está confiado en la seriedad y responsabilidad con que los miembros de la Junta Central Electoral (JCE=, viene asumiendo su trabajo.

El doctor Castaños Guzmán acaba de declarar que “las elecciones no se podían realizar porque la boleta electoral no se cargó en las demarcaciones donde se usaría el voto automatizado”.

La mayoría de los votantes quedamos sorprendidos cuando ayer repentinamente las elecciones fueron suspendidas en todo el país, sin importar si se realizaban con el voto automatizado o con el voto manual.

Luego, escuchamos a Orlando Jorge Mera, delegado político del PRM declarar que “hasta el momento el voto automatizado logro funcionar en el 20 por ciento de los centros de votación, quedando sin definir el 80 por ciento de votación, lo que nos explica con toda claridad porque se sus pen dio la votación.

No hay nada que dudar de una persona íntegra y responsable como el doctor Castaños Guzmán quien de inmediato sugirió a los partidos mantener las votaciones manuales que se aplica en los municipios más apartados por ciento de votantes, y suspender las otras votaciones automatizadas que representa el 62 por ciento del total de votantes.

Frente a la difícil y complicada situación suscitada, esperamos que la JCE adopte una posición, luego de las consultas que realiza con su equipo de informática, sobre la continuidad o no de las elecciones en los 17 principales municipios del país, que es donde se aplica el voto automatizado, lugares donde con el presente sistema de votacion automatizada no aparecen los datos ni candidatos de los partidos emergentes, y en municipios donde se hicieron alianzas del PRM con otros partidos, que nos aparecen en las boletas electorales y no es posible votar por ellos.

La JCE ha organizado un proceso transparente con las mejores intenciones del mundo, y ha sucedido algo inesperado que se puede presentar con el avanzado sistema del voto automatizado, por lo cual inmediatamente suspendió el proceso de votación para localizar el fallo, por tanto no veo bien ni entiendo porque las alta dirigencia de los principales partidos aprovechan la ocasión para comenzar una algarabía por algo que está bien claro y cuya única solución eran las medidas de suspensión adoptadas por el organismo electoral . O querían que las elecciones se convirtieran en un tollo?

Por José Guerrero

