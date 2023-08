La JCE en camisas de once varas para 2024

Los dominicanos seguimos avanzando con miras a las elecciones del 2024, donde los partidos políticos están desde ya en las calles presentando sus candidatos al electorado. Todo esto dentro del marco de la ley electoral y la Constitución de la República Dominicana. Mientras la Junta Central Electoral organiza y prepara los colegios electorales y el montaje de las elecciones, tanto Municipal, Congresual y Presidencial.

En esta semana la JCE, emitió una comunicación a los partidos políticos acreditados formalmente y con derechos a participar en el próximo torneo electoral, este documento enviado por el pleno de la JCE, está plagado de errores e inobservancias que han causado muchos revuelos en el país.

Este documento entra directamente en contradicción con la Constitución de la República Dominicana, así lo expresa atreves de varias sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, de igual manera por el Tribunal Superior Electoral.

Estás Sentencias expresan claramente, como estos Tribunales dictaminan que son violaciones de los derechos fundamentes, la prohibición de reuniones y actividades de los partidos políticos, el derecho a la libre expresión, el derecho al libre tránsito y el derecho a la participación en actividades públicas entre otras.

Las sentencias de estos Tribunales eliminaron los artículos que entraban en contradicción en la Ley Electoral ahora 20-23 y la 33-18, sobre el Régimen de partidos políticos en el país.

Al parecer el pleno de la Junta Central Electoral, no Leyó estas Sentencias o no tenían conocimiento de que existían estas decisiones de los tribunales, decimos así, porque existen opiniones de otras personalidades del país que dicen, que lo que pasó fue, que la JCE actuó en este caso, por órdenes y presiones del Gobierno y gente del Partido Revolucionario Moderno. Cosa que en lo personal me niego a creer, pero por la forma en que se emitió esta resolución, el Organismo Electoral queda muy mal parado, demuestran que no saben de la existencia de dichas Sentencias o que solo recibieron una orden expresa.

Hemos visto como el presidente de la JCE Lic José Román Jaquez, se ha pronunciado en este sentido y dijo que el pleno de la JCE va ha buscar las Sentencias emitidas por estos Tribunales y las cotejará con la resolución que ellos tomaron para verificar su veracidad.

Siendo así, vemos con buenos ojos que la JCE verifique y rectifique su decisión, ya que de no hacerlo, entraría en franca violacion y desacato ha las decisiones del Máximo tribunal de este país, donde sus decisiones son inapelables y se les imponen ha cualquier resolución que tome o haya tomado la JCE, situación que traería serias consecuencias contra los integrantes de dicho pleno, de mantener esta violacion.

Esta institución debe evitar caer en la situación de juntas anteriores, bebe evitar perder la credibilidad en el país, debe evitar el caos y el desprestigio por tomar decisiones erradas. Errar es de humanos, rectificar es de sabios. La JCE debe rectificar su error, todo por el buen desempeño de su labor y por la organización de unas elecciones limpias y si obstáculos.

El país estará observando el transcurrir de los días, en esta ocasión les recomendamos a los miembros de la JCE que antes de emitir una resolución, consulten y verifiquen que no existe ya un pronunciamiento de los Tribunales de la República, así se evitarán críticas públicas y malos entendidos con los partidos políticos del sistema nacional, también se evitarán el tener que estar rectificando resoluciones como las que fueron rectificadas en el pasado, en sus manos está la decisión y haréis justicia.

