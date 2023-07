La JAC se reunirá este jueves con JetBlue ante quejas contra aerolínea

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A propósito de las constantes quejas contra la aerolínea estadounidense JetBlue por el retraso de vuelos, la Junta de Aviación Civil (JAC) anunció que este jueves tendrá una reunión con la referida compañía aérea.

La reunión fue confirmada por el presidente de la JAC, José Marte Piantini, quien dijo al Diario Libre que tendrán una postura “drástica” en el encuentro y que le pedirán a la línea área que ofrezcan una explicación sobre las numerosas quejas en su contra.

«Vamos a tomar medidas para que estas cosas no sigan sucediendo», aseguró Marte Piantini, luego de comentar que la citada situación se repite cada dos o meses a pesar de los llamados de atención y acuerdos que «han sido violentados por JetBlue».

En cuanto a sus declaraciones emitidas en el 2021, cuando dijo que iba a solicitar una investigación sobre el referido hecho hasta llegar a las últimas consecuencias, el presidente la JAC sostuvo que no es sencillo, porque dentro del marco regulatorio de las leyes no hay ningún tipo de libertad que permita tomar decisiones de manera radical, dejando como única alternativa el diálogo y los posibles acuerdos a los que se pueda llegar.

Quejas de viajeros varados

Son muchas las quejas emitidas contra JetBlue por los atrasos de sus vuelos en los principales aeropuertos dominicanos con destino a Estados Unidos. El más reciente es una considerable cantidad de personas, incluyendo ancianos, que llevan más de dos días varados en el Aeropuerto Internacional General Gregorio Luperón, de Puerto Plata.

