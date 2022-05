La ITF y la WTA se suman a la ATP y no repartirán puntos en Wimbledon

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.-El circuito profesional de tenis femenino (WTA) y la Federación Internacional de Tenis (ITF) se sumaron a la decisión hecha pública previamente por la ATP y no repartirán puntos en el torneo de Wimbledon, por su veto a los jugadores rusos y bielorrusos.

“La WTA cree que los atletas individuales que participan en un deporte individual no deben ser penalizados o impedidos a competir únicamente por pertenecer a un país o por las decisiones tomadas por los gobiernos de sus países”, señaló en un comunicado.

La organización gestora del tenis femenino destacó que “las recientes decisiones tomadas por el All England Lawn Tennis Club (AELTC) y la Lawn Tennis Association (LTA) de prohibir que los atletas compitan en los próximos eventos sobre césped del Reino Unido violan ese principio fundamental, que está claramente incorporado en las reglas de la WTA, la Las reglas de Grand Slam y el acuerdo que tiene la WTA con los Grand Slams”.

Por lo tanto, el circuito femenino determinó que “la WTA ha tomado la difícil decisión de no otorgar puntos de clasificación de la WTA para la clasificación de este año en el torneo de Wimbledon”.

Tal y como decidió la ATP, que dejó sin sanción a otros torneos del Reino Unido que se disputan sobre hierba previos a Wimbledon, la WTA indicó que “cada uno de los eventos sancionados por la WTA (Nottingham, Birmingham y Eastbourne) será penalizado y sus sanciones por torneos de la WTA serán puestas a prueba. Dado que existen oportunidades alternativas y comparables de juego y puntos de clasificación en las mismas semanas que esos eventos para las jugadoras afectadas, los puntos de clasificación de la WTA seguirán vigentes para esos eventos”.

Acto seguido, la Federación Internacional de Tenis se unió a esta decisión que hizo pública con una nota, para las competiciones júniors y de tenis en silla de ruedas de Wimbledon que organiza.

“Los organizadores de torneos no pueden imponer unilateralmente criterios de entrada incompatibles con los criterios de entrada abierta publicados por la ITF. Por lo tanto, de acuerdo con sus protocolos, la ITF tiene derecho a retirar puntos de clasificación. La ITF ha determinado que los criterios de entrada de Wimbledon que prohíben a rusos y bielorrusos comprometen la integridad de su competencia internacional, en particular su sistema de clasificación, ya que hay una falta de oportunidades alternativas equivalentes para que los jugadores compitan por puntos de clasificación y premios en metálico”, señaló.

La ITF reconoce que cada gobierno tendrá su propia respuesta a la invasión rusa de Ucrania apoyada por Bielorrusia y que la del tenis británico ha sido prohibir la entrada a los jugadores de estos países.

“Por separado”, resaltó, “los puntos de clasificación de la ITF solo se conservarán en los torneos LTA con sede en el Reino Unido en las giras internacionales ITF World Tennis Tour, Juniors, Wheelchair y Seniors si existen oportunidades equivalentes alternativas satisfactorias en otros países”.

La ATP fue la primera en hacer oficial la decisión de no repartir puntos para su circuito después de que la organización del tercer Grand Slam de la temporada haya prohibido la participación de jugadores rusos y bielorrusos por la invasión a Ucrania.

Un mes ha tardado en conocerse la respuesta de todos los organismos del tenis internacional desde que los responsables del torneo más importante que se disputa sobre hierba hiciera público el veto a los jugadores de Rusia y Bielorrusia.

“La posibilidad de que jugadores de cualquier nacionalidad participen en torneos en función del mérito y sin discriminación es fundamental para nuestro Tour. La decisión de Wimbledon de prohibir a los jugadores rusos y bielorrusos competir en el Reino Unido este verano socava este principio y la integridad del sistema de clasificación ATP”, dice en un comunicado el gestor del circuito profesional masculino de tenis.

La decisión de Wimbledon no es “compatible con nuestro acuerdo de clasificación. Si no hay un cambio en las circunstancias, con gran pesar, no vemos otra opción que eliminar los puntos del ranking ATP de Wimbledon para 2022”, añade la nota.

“Nuestras reglas y acuerdos existen para proteger los derechos de los jugadores en su conjunto. Las decisiones unilaterales de esta naturaleza, si no se abordan, sientan un precedente dañino para el resto del circuito. La discriminación por torneos individuales simplemente no es viable en un circuito que opera en más de 30 países”, apunta el comunicado de la ATP.

“Mantenemos la esperanza de que más discusiones con Wimbledon conduzcan a un resultado aceptable para todos los interesados. En términos más generales, creemos que este asunto destaca nuevamente la necesidad de una estructura de gobierno unida en todo el tenis profesional para que las decisiones de esta naturaleza se puedan tomar de manera conjunta”, agrega la nota de la ATP, que deja al margen de esta decisión a otros torneos que se disputan en Inglaterra.

Inicialmente, el torneo de Queen’s, de categoría 500, y Eastbourne, de nivel 250, al igual que otros ‘Challenger’ del Reino Unido, no están afectados por esta medida adoptada por la ATP y reportarán puntos a los participantes.

“Hemos tomado esta decisión sobre la base de que las oportunidades de juego alternativas están abiertas para los jugadores rusos y bielorrusos en esas semanas, a diferencia de Wimbledon, lo que minimiza cualquier impacto en la integridad de las clasificaciones”, justifica la ATP.

“Nuestra condena de la devastadora invasión rusa de Ucrania sigue siendo inequívoca. Se tomaron medidas inmediatas para suspender el evento ATP Tour en Moscú y hacer que los atletas rusos y bielorrusos compitan bajo banderas neutrales en el Tour. Paralelamente, hemos continuado con nuestro apoyo humanitario a Ucrania, junto con los demás órganos rectores del tenis, además de brindar asistencia financiera directa a muchos jugadores afectados”, subraya la ATP en su nota.

Wimbledon anunció en abril que prohibiría a los tenistas rusos o bielorrusos competir en el torneo de hierba del Grand Slam. Es la primera vez que se adopta una medida de carácter individual contra los representantes deportivos de estos países, que han sido marginados por el conflicto bélico en la mayoría de competiciones por equipos.

