La irreverentísima Georgina Duluc en las tablas de Nueva York

La diva no solo es admirada, también es adorada por sus fans. Su sola presencia es un derroche de personalidad, su voz, su esencia. Una mujer contenida en sí misma, llena de talentos diversos que la coronan como mujer. Ver todo eso en ella, sobre todo en las tablas, donde domina, se expone, provoca e insinúa, soslayando todo su atrevimiento.

Tenemos las ansias en la esperada segunda edición del festival “República Teatro” por recibir el monólogo “Aló Dios, habla Eva” donde veremos un derroche de atrevimiento y provocación en las tablas de parte de la diva.

Todos los que amamos a Georgina- y los que no también aunque no lo digan- estamos a la expectativa con este gran éxito dominicano que el productor Kevin Martínez nos trae. Demostrando una vez más el talento, la experiencia y la personalidad que la caracteriza. “Soy una persona extrovertida, provocativa, me encanta ir más allá de mis límites, y a veces tocar lo irreverente. Y es, lo que voy a llevar a las tablas”, me confesó la diva.

“Aló Dios, habla Eva” se estrena en el Comisionado Dominicano de Cultura y en Mamajuana Cafe By the River desde el 12 al 17 de Noviembre.

La diva Duluc a romper el escenario! Break a leg!

Anuncios

Relacionado