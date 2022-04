La intransigencia de los combos ideológicos

En el menú político criollo, tanto en la página derecha como en la izquierda, hay organizaciones o estructuras -eminentemente minoritarias- que lucen comprometidas con un pensamiento político-filosófico determinado. Al parecer, pretenden llevar al poder sus convicciones.

Esto es correcto. No obstante, estarían cometiendo un gravísimo error: sea en un fast food o en un cinco tenedores, si intentas participar de la política con convicciones fuertes que ellos sirven, y no ordenas uno de sus combos predeterminados, así, con toda su intransigencia, no te lo comes… no eres digno de sentarte a su mesa…

Por ejemplo, si eres conservador o de derecha, necesariamente debes estar en contra del aborto y sus causales; del globalismo; de las vacunas COVID19; de la agenda LGBT; de la desregulación del trabajo doméstico y de otras cuestiones más… Y a favor de la vida, familia tradicional, libre empresa y su exclusiva concepción de nacionalismo.

Si eres “progre” o de izquierda, obligatoriamente tienes que favorecer las tres causales -y subrepticiamente el aborto libre-, el feminismo (el cóncavo de los artistas, o el escaso ilustrado), la preeminencia de las raíces afrodominicanas, la diversidad -y libertad de autopercepción- de géneros, la migración indiscriminada, la lucha contra el heteropatriarcado opresor, y la deconstrucción de la historia, del machismo, del lenguaje… Y en contra de los empresarios, la religión, los valores tradicionales, y faltan…

Así las cosas, si te acercas a la dieta conservadora, pero asumes una posición distinta en torno a uno de los temas del combo, por ejemplo, una visión moderada en términos migratorios, ya eres un traidor vendido al globalismo. ¡No eres de la especie! ¡Quítenle el cubierto!

Pero no menos rechazo tendrías si intentas comer del plato liberal, y te atreves a decir que los baños de niñas son de niñas, y no de hombres de cuarenta años que se creen niñas… Eres un antiderechos, un dinosaurio, un retrógrada… Y así por el estilo…

Y no es que esté prohibido pensar en combos. Lo malo es que los quieran imponer. Esa interarticulación intransigente de causas aparta del poder -que es el fin de la política- a estos sectores que sí tienen pensamiento político-filosófico fuerte (de un lado o de otro), puesto que impide la creación de mayorías.

Cierto, deben tener una agenda temática concreta y firme, en torno a la cual construir sus propuestas, pero salvo que aspiren al totalitarismo, no pueden pretender imponer todos los puntos que la integran. Más bien, escojan cuáles son los fundamentales, y construyan consensos sobre estos.

De lo contrario, aquí nunca habrá un gobierno de naturaleza ideológica pura, sea conservador o ‘progre’. Continuaría gobernando el centro pragmático y electoralista: los que conforme a la coyuntura se mueven un poco a la derecha, un poco a la izquierda, y se concentran más en la obtención de votos que en anclar sus directrices a un pensamiento político-filosófico determinado. Y ese es su derecho.

Los extremos debieran empezar a formar coaliciones dentro de las que, de un lado, pueda coexistir la centro derecha, la derecha y la ultraderecha; y del otro la centro izquierda, la izquierda y la ultraizquierda. ¡Que los hay de todos!

Y eso solo se lograría cuando la madurez política los enseñe a permitir al otro cambiar las papas por aros de cebolla, siempre que el aceite en el que los frían sea el mismo.

No hay que renunciar al núcleo de asuntos fundamentales para sostener un pensamiento crítico, moderado, reflexivo y razonable en torno a uno o varios de los puntos no centrales de la agenda que se pretenda adoptar.

La intransigencia de los combos ideológicos divide la suma y multiplica la resta.

Si los extremos no lo advierten, y actúan a tiempo, no pasarán de ser minorías, de convicciones fuertes, grado ultra, muy activas, pero, en comparación con lo que podrían ser, y lograr, de influencia muy, pero muy limitada…

Por Daniel A. Perdomo Puello

