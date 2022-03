La interpretación de la figura jurídica de la asociación de malhechores

Las disposiciones que prevén lo relativo a la Asociación de Malhechores son los Artículos 265, 266 y 267 del Código Penal, los cuales respectivamente rezan así:

“ Art. 265.- (Modificado Ley No. 705 de 1934). Toda asociación formada, cualquiera que sea su duración o el número de sus miembros, todo concierto establecido, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra las personas o contra las propiedades, constituye un crimen contra la paz pública.“

“Art. 266.- (Modificado Ley No. 705 de 1934). Se castigará con la pena de trabajos públicos, a cualquier persona que se haya afiliado a una sociedad formada o que haya participado en un concierto establecido con el objeto especificado en el artículo anterior.

PARRAFO I.- La persona que se ha hecho culpable del crimen mencionado en el presente artículo, será exenta de pena, si antes de toda persecución, ha revelado a las autoridades constituidas, el concierto establecido o hecho conocer la existencia de la asociación.“

“Art. 267.- (Modificado Ley No. 705 de 1934). Se castigará con la pena de reclusión a cualquiera persona que haya favorecido a sabiendas y voluntariamente a los autores de los crímenes previstos en el artículo 265, proveyéndolos de dinero, instrumentos para el crimen, medios de correspondencia, alojamiento o lugar de reunión.

Serán también aplicables al culpable de los hechos previstos en el presente artículo, las disposiciones contenidas en el párrafo primero del artículo 266.“

Pedro Rosell, en su obra Crímenes y delitos contra la cosa pública, al referirse a la figura jurídica de la asociación de malhechores exterioriza su opinión de que la expresión “crímenes“ que se señala en las disposiciones penales relativas a la Asociación de Malhechores alude a que necesariamente la asociación de malhechores debe de haber sido conformada para cometer dos (2) o más crímenes.

Desde mi punto de vista Rosell habría hecho una interpretación literal de las disposiciones que entonces regían la figura jurídica de la Asociación de Malhechores; y hacer una interpretación literal no es necesariamente hacer una interpretación restrictiva.

¿Realmente exige el Código Penal que la Asociación de Malhechores se conforme para cometer dos (2) o más crímenes? ¿Esa redacción plural hablando de “crímenes“ realmente se hizo para exigir que los malhechores asociados persigan cometer dos (2) o más crímenes?

Con eso de la pluralidad o redacción plural se debe tener cierto cuidado, pues ello se presta, siguiendo la interpretación literal, a llegar puntos de destino errados.

Así, por ejemplo, el Artículo 388, modificado por la Ley No. 597 de 1965, del Código Penal prescribe que:

“El que en los campos robare caballos o bestias de carga, de tiro o de silla, ganado mayor o menor o instrumentos de agricultura, será condenado a prisión correccional de seis meses a dos años y multa de quinientos a mil pesos. En las mismas penas incurrirán los que se hagan reos de robos de maderas de los astilleros, cortes y derrumbaderos o embarcaderos, piedras en las canteras o peces en estanques, viveros o charcas. El que en los campos robare cosechas u otros productos útiles de la tierra ya desprendidos o sacados del suelo, o granos amontonados que formen parte de las cosechas, será castigado con las mismas penas. Si el robo se ha cometido de noche o por dos o más personas o con la ayuda de vehículos o animales de carga, la pena será de reclusión. Cuando el robo de cosechas u otros productos útiles de la tierra, que antes de ser sustraídos, no se encontraban desprendidos o sacados de la tierra, se haya cometido con ayuda de cestos, sacos u otros objetos análogos, o de noche, o con ayuda de vehículos o animales de carga, o por varias personas, la pena será igualmente de reclusión. …“

Obsérvense los términos plurales de dicho Artículo 388, modificado, del Código Penal:

“caballos“, “bestias de carga“, “instrumentos de agricultura“, “robos de maderas“, “los astilleros“, “cortes“, “derrumbaderos“, “embarcaderos“, “piedras“, “canteras“, “peces“, “estanques“, “viveros“, “charcas“, “cosechas“, “otros productos útiles“, “granos“, “las cosechas“, “vehículos“, “animales de carga“, “cosechas“, “otros productos útiles de la tierra“, “sustraídos“, “cestos“, “sacos“, “otros objetos análogos“, “animales de carga“.

Si asimilamos como literal la interpretación que debe hacerse del Artículo 388 del Código Penal, bajo semejante asimilación podría creerse que no habría el robo en él previsto (es decir, podría creerse que no hay tipicidad) si hay el robo de sólo un caballo, de sólo una bestia de carga, de tiro o de silla; de sólo un instrumento de agricultura; de sólo una madera de un astillero, corte, derrumbadero o embarcadero; de sólo una piedra de una cantera; de sólo un pez de un estanque, vivero o charca; de sólo una cosecha u otro producto útil de la tierra…; o de sólo un grano de un montón…; etc.

Igualmente: si dicha interpretación fuera la correcta entonces se tendría que si habiendo buscado preparar o cometer dichos asociados un crimen y un delito o infracción de naturaleza correccional, los asociados en cuestión no podrían ser castigados como conformantes de una asociación de malhechores, esto es, no podrían ser castigados por el crimen de asociación de malhechores.

Por eso entiendo que la expresión “crímenes“ no debe entenderse como la exigencia de que los malhechores asociados persigan preparar o cometer dos (2) o más crímenes contra las personas o dos (2) o más crímenes contra las propiedades, que basta con que los asociados persigan preparar un (1) crimen contra una persona o cometer un (1) crimen contra una persona o preparar un (1) crimen contra una propiedad o cometer un (1) crimen contra una propiedad.

Sobre este particular la jurisprudencia francesa ha expresado:

“El artículo 265 del Código Penal solamente exige, como elemento constitutivo del delito de asociación de malhechores, el designio, formado por individuos unidos, de cometer un crimen determinado de manera precisa;…“

(Crim. 15 de Diciembre de 1993: Dr. Penal 1994.131. En el mismo sentido, pero sobre el fundamento de los textos anteriores a la Ley del 2 de Febrero de 1981: Crim. 7 de Junio de 1951: Bull. crim. No. 163; D. 1951, 510. 7 de Diciembre de 1966: Bull. crim. No. 281. 7 de Febrero de 1973: Ibid. No. 67.) (Code Pénal Annoté, Dalloz, 2022, 119e edition, página No. 1545)

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

