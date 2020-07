La Insuperable vuelve a la carga con “Bendecida”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Bendecida”, así se titula el nuevo sencillo de La Insuperable en donde vuelve a demostrar su versatilidad al ponerle su voz a un trap que narra la historia de las mujeres que se sienten bendecida tras salir de una relación tóxica. El tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Producido por Big Trueno y por Fortuna la Super F, esta canción, esperada por los fans de La Insuperable, viene de la mano de un video dirigido por uno de los directores más destacados del país, Freddy Graph.

“Quise titularlo de esa manera porque, aunque muchas mujeres hayan sufrido por la traición de un hombre, al final salieron bendecidas porque ya no está dentro de sus vidas algo que no le sumaba. En estos tiempos en donde predomina la violencia física, también verbal y psicológica, lo mejor que le puede suceder a una mujer es salir de donde se le está dañando”, explicó la cantante.

La mami del swagger, también se prepara para el lanzamiento del remix del éxito “Aficia de un chuky”, canción de Nino FreeStyle y La Perversa que próximamente será lanzada en colaboración con Secreto. Pero eso no es todo, Indhira Ircania Luna, nombre real de La Insuperable, tiene otro tema en la gaveta que pronto verá la luz, titulado “La para” junto al cantante puertorriqueño Bryant Myers y el dominicano Cromo X.

“Mis fans me lo pidieron y estoy para complacerlos, ellos pidieron música nueva y aquí les tengo para elegir. Me gusta tomarme mi tiempo creando y haciendo música de calidad, porque me encantan brindarle a mi público lo mejor, ellos están acostumbrados a que cada sencillo que lance se convierta en éxito y por eso siempre trato de brindar lo mejor de mí con la ayuda de mi equipo”, expresó.

Anuncios

Relacionado