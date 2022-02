La Insuperable incluye en sus cambios para este año retirarse biopolimeros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Al fin está decidido, pese a los muchos mensajes de que ya era hora de hacerse el proceso de retirar de su cuerpo los biopolimeros , no fue hasta hace unas horas que abiertamente la “Mami del Swagger” La Insuperable habló del tema, de manera franca con sus fanáticos, a quienes además, les pidió consejo y nombres de doctores expertos en el tema.

La artista afirmó que este año en su vida, vienen grandes “cambios” y el retiro de los biopolímeros será uno de ellos. “Ese es uno de los que pienso afrontar”.

“Ustedes saben que soy muy reservada con mis cosas. Pero muchas veces necesitamos de la ayuda de los demás. He decidido tanto por salud, que es lo primero; estéticamente, también, ya ponerme lo que viene siendo el retiro de los biopolímeros”, dijo la cantante.

Agrega en su mensaje que tiene casi diez años con el químico en su cuerpo, pese a que no ha presentado, por el momento, cambios en su piel. Sin embargo, en los últimos días está sintiendo unas pequeñas “molestias”.

“De verdad me gustaría mucho empezar ese proceso por eso le pido ayuda a muchos de ustedes que han pasado por lo mismo, y me pueden orientar, qué buen cirujano tanto dentro del país como fuera me podrían recomendar”.

Explicó que cuando se puso los ‘biopolimeros’ en su cuerpo hace casi una década “tampoco lo toque”. Añadió que en estos momentos se está sintiendo “rara” y con unos pequeños dolores como si le dolieran los riñones, pero no son dichos órganos.

“Antes de que tenga algo peor quiero empezar ese proceso”, afirmó Indira, nombre de pila de la cantante, al tiempo, que pidió mucho apoyo a sus seguidores.

Pero qué son los ‘biopolimeros”

Para el especialista en la materia, el cirujano plástico Enriquillo Clime, los biopolímeros son una sustancia “sintéticas” que se usan para “inyectar” por lo que penosamente esas “inyecciones”, de acuerdo al doctor, no son “compatibles” con los seres humanos porque no son de grado médico si no que son de grado “industrial”.

“Como es el caso del silicón liquido, que es el mismo silicón que se usa en las ferreterías, entre otras cosas. Es una sustancia que por ser de grado industrial es altamente tóxica para el organismo, no la sintetiza, no la puede procesar y se mantiene en una constante lucha contra esta sustancia lo cual produce una enfermedad crónica que Alógenosis Iatrogénica”, dijo en una oportunidad Clime a MásVip.

Públicamente mujeres como Ana Carolina, Nancy Medrano, Nabila Tapia y Alexandra Hatcu han pasado por este difícil proceso. En el caso de Nabila, Alexandra y Nancy han iniciado el proceso del retiro del químico del cuerpo.

FUENTE: Más VIP (Richard Hernández)

