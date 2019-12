La Institucionalidad

La vida institucional del país has estado en franco deterioro pues, desde la fundación de la república la ambición de poder, la corrupción, la embriagué de poder y el quítate tu para ponerme yo han normado la vida de nuestras instituciones; con la fundación de la República y de los partidos políticos se tenia la esperanza de planificar el desarrollo de nuestras ciudades, de los recursos humanos y el fortalecimiento de nuestras instituciones.

El pasar del tiempo solo has servido para enrostrarnos que lo anterior fue un romanticismo que nunca existió, que los partidos políticos del pasado cumplieron la misión y propósito para lo que fueron creado y que lo de reciente creación no tiene muy claro el rol que deben juzgar en la vida institucional del país al mismo tiempo, muestra la necesaria experiencia y madurez política que debe tener la nación para elegir sus representantes más digno a las posiciones electivas sin importar color partidario aunque, nuevamente vamos a las urnas a juzgar a la gallina ciega por la desconfianza en el árbitro electoral, que con sus acciones de querer complacer a todo el mundo y no caer mal en algunos sectores deja a un lado su responsabilidad institucional e independencia. La Junta y los partidos deben aunar todos los esfuerzos necesarios para revertir el proceso electivo de absoluta transparencia y credibilidad.

En los días por venir nos esperan noches muy oscura según se plantea el panorama político de destrucción y politización de todas las instituciones que tenemos porque cuando no es la falta de credibilidad de las mismas, son las acciones de quienes tienen el rol de árbitro de los procesos que teniendo independencia juegan con la inteligencia del ciudadano para no caer mal en los pasillos del palacio nacional. El Estado debe garantizar el estado de derecho a sus ciudadanos para que mañana no tenga que reprimir a quienes terminen hastiado del sistema que no le garantiza igualdad ni oportunidad.

La junta central electoral acaba de legalizar la participación de los funcionarios en las actividades proselitista fuera de horario de trabajo y la pregunta obligada es: ¿Los funcionarios públicos son designado por jornada? ¿O son designado funcionarios por un periodo de tiempo? No hay duda de que esto crea una desigualdad importante en materia electoral, pero, nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer.

Las elecciones Municipales son febrero y la nación tiene la responsabilidad de elegir quienes van a dirigir los destinos del estado y sus ciudadanos, sin embargo, la nación tiene la difícil tarea de aprender a votar o elegir a sus representantes pues hasta ahora lo que hemos hecho es votar por un color partidario olvidando los valores, intereses y responsabilidades que debe asumir cada representante.

La historia reciente nos has enrostrados nuestros desaciertos al votar o elegir a la mayoría de un partido político solo por su color el cual una vez ocupa las posiciones electivas se olvida de sus responsabilidades de auditar, cuestionar y de ejercer el contrapeso del poder, transformando la institución en un sello goniógrafo del director de la orquesta de turno. Aunemos esfuerzos por la pluralidad política en todas las instituciones en las elecciones municipales de febrero, congresuales y presidenciales de mayo para que reencausemos la vida institucional del país.

La república Dominicana y los partidos políticos tienen una oportunidad de oro en sus manos, están a tiempo de aprender de las experiencias de Chile, Colombia y otros países del área donde la clase media salió de forma beligerante a reclamar lo que por derecho no le reconocen. Es responsabilidad del sistema de partido y de los ciudadanos hacer el mayor esfuerzo para frenar el deterioro que vienen experimentando las instituciones del estado. El mayor esfuerzo que hemos hecho hasta hora es cambiar la cara de los edificios de las instituciones, sin embargo, los recursos humanos continúan experimentando las envestida del poder de turno que le obliga a responder al poder antes que a la norma orgánica institucional a la que se deben.

Por Arquimedes De Jesus

