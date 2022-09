¿La innovación es parte del tránsito en RD?

La A – Z del Tránsito Dominicano – Ayuntamientos Parte 2

En consonancia con el artículo 8 de la Ley 176-07, los parqueos son un tema al que se debe prestar mucha atención. No se hace nada con hacer cambios de vías, colocar letreros de no estacione, ni con que hayan unos agentes de Digesett algunos días de la semana en lugares donde está prohibido aparcar. Se tiene que crear un mecanismo para hacer cumplir las normas, ordenar los parqueos por zona, por habitantes y por comercios. A menudo nos topamos con calles de una vía que deben ser dos carriles y solo quedan reducidas a uno porque tenemos vehículos estacionados de ambos lados. Otra sugerencia de gratis alcaldes, para que se casen con la gloria y generen empleos, liciten un servicio de grúas, correctamente identificadas, con cámaras que sirvan de pruebas de las infracciones. Esto podría ser una Alianza Público Privada, ahora que están de moda, con un lugar para que los infractores retiren sus vehículos luego de pagar las contravenciones. Algunos pensarán, “si pero es que no hay donde parquear, ¿qué hacemos entonces?” Bueno, tenemos varias aplicaciones de taxi en el país gracias a la tecnología, no siempre hay que llegar en su vehículo a los lugares con el fin de que la gente sepa en lo que andas, dejemos eso atrás. Existen muchos solares en las ciudades importantes del país solo con grama en ellos, se podría hacer un acuerdo de exonerar el IPI a estos para que sirvan de parqueo, por sugerir algo, pero todo esto es posible cuando existe una voluntad de resolver.

El ordenamiento del tránsito y la movilidad se ven afectados por múltiples factores. La falta de planificación de los diferentes actores en las ciudades y pueblos, son de los mayores contribuyentes a este caos. No es raro ver que una institución intervenga una calle para reparar tal o cual cosa, pero la deja sin asfaltar ya que entiende que no le corresponde hacerlo o no tiene los recursos. Sea cual sea la razón, las alcaldías son las que están llamadas a velar para que haya una planificación y se cumpla con lo acordado, estas son las que tienen el verdadero control en sus demarcaciones. Un hoyo en una calle entorpece el tránsito, incomoda a los choferes, y también les daña los vehículos. Esto suele pasar y durar meses hasta que se vuelve viral, que es la nueva forma de que los gobiernos actúen. Debe haber una tarea constante de supervisión y de cambios que beneficien el flujo vial por el bien general. Las nuevas tecnologías permiten reducir los tiempos que toma un carro en cruzar un badén, eliminando el mismo y sustituyéndolo por tuberías resistentes para que fluya el agua. Ponganse a pensar, ¿en qué gran ciudad desarrollada ustedes han visto esos badenes? La innovación debe ser algo constante y activa, si siempre nos quedamos haciendo lo mismo el camino se vuelve un espiral.

No podemos cerrar éste tema sin hablar de las construcciones. Algo que beneficia a las ciudades, pero que sin orden puede volverse en contra de la paz de sus habitantes. Los ayuntamientos están trabajando en organizar los camiones, las horas de descarga de concreto pero no están trabajando en que estos camiones deben reparar los daños que causan. Es muy común ver calles destrozadas porque una vez no fueron diseñadas para el transporte de los mismos y que pasan años para volver a ser restauradas. Al igual que para hacer sus trabajos toman las aceras, y los peatones tienen que tirarse a las calles. Existen, y muchos hemos visto en otros países y en dos o tres lugares aquí, andamios para proteger a los peatones y que continúen transitando libremente, esto debe ser norma, no una opción.

POR FERNANDO LUIS RODRÍGUEZ BALLISTA

Relacionado