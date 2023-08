La inminente marea de la inteligencia artificial: ¿Qué trabajos se ahogarán y cuáles aprenderán a nadar?

En el crepúsculo de la era humana y al alba de la era de la inteligencia artificial (IA), nos encontramos en una encrucijada. Las sombras de la automatización se ciernen sobre el mercado laboral, amenazando con engullir empleos que una vez consideramos seguros.

Recordemos las cálidas voces humanas que solían saludarnos cuando llamábamos a un servicio al cliente. Ahora, esas voces han sido silenciadas, reemplazadas por el tono metálico de un chatbot. Las tiendas, que solían estar llenas de sonrisas y saludos amistosos de cajeros, ahora resuenan con el eco de máquinas y sistemas de pago automáticos.

En las fábricas, las manos trabajadoras que una vez ensamblaron con cuidado nuestros productos han sido reemplazadas por garras metálicas de robots, moviéndose con una precisión fría y calculada. Y el emocionante ritual de visitar una agencia de viajes, hojear folletos y soñar con destinos lejanos, ha sido reducido a unos pocos clics en una plataforma en línea.

Pero en medio de esta marea creciente de automatización, hay faros de esperanza. En hospitales y clínicas, aunque la IA puede ayudar a diagnosticar enfermedades, no puede reemplazar el consuelo de una mano humana o la empatía en los ojos de un médico. En el mundo del arte, una máquina puede crear, pero carece de la pasión y el alma que un artista humano pone en cada pincelada o nota musical.

Los educadores, con su capacidad para inspirar y moldear mentes jóvenes, no pueden ser reemplazados por algoritmos fríos. Y en las calles, cuando el peligro acecha y los segundos cuentan, la valentía y el instinto humano de nuestros bomberos, paramédicos y policías son insustituibles.

Mientras navegamos por estas aguas turbulentas, es esencial recordar que, aunque la IA puede imitar, no puede sentir. No puede amar, soñar o esperar. Y es en esas cualidades humanas donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. Así que, mientras enfrentamos el futuro, no debemos temer al cambio, sino abrazar nuestra humanidad y recordar que es lo que realmente nos define.

Por Jimmy Rosario Bernard