La influencia de los colores en las emociones de una mujer

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los colores en la vestimenta generan influencias positivas o negativas en la mujer a la hora de encarar cualquier situación en la vida.

Los resultados de diferentes estudios demuestran que la diversidad de colores al momento de vestirse contribuyen a mejorar emociones y aumentar su autoestima.

Según estudios psicológicos, el 55% de la primera impresión hacia una persona está determinado por la apariencia, el 7% por la forma de expresión verbal o corporal. Así que el 62% depende de ti, en gran medida de su personalidad y el mensaje que envía de acuerdo a la forma en que está vestida.

A raíz de esos estudios hablamos con la diseñadora Jo Aguirre, quien invita elegir de manera inteligente cada pieza a utilizar, a usar colores que transmitan poder y permitan que la mujer sienta que puede encontrar en la moda un aliado para lograr sus objetivos.

Esto aplicado al plano profesional, puede ser un hecho decisivo en su futuro laboral.

Explicó, que no hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Y cada día es una oportunidad para demostrar quién eres a través de lo de lo que llevas puesto.

La experta, expresó que siempre propone prendas unicolores y looks monocromáticos por dos razones principales, la primera: estilizan a la mujer y la hacen ver más delgada y alta, y segundo porque al vestirse en tonos unicolores las féminas tienden a verse más elegantes.

Fórmula para triunfar:

Estilizadas + más delgadas y altas =más elegantes

“En nuestro caso en particular, creemos y creamos piezas que sean verdaderas obras de arte y de allí nuestro lema: “Fashion is an art” o “La moda es un arte”. Piezas que además de tener elementos de diseño, sean funcionales y perdurables en el tiempo y se puedan combinar para lograr looks que vayan desde un día en la oficina hasta una noche de cocktails con amigos”, añadió Aguirre.

“El que trabaja con sus manos es un trabajador manual; el que lo hace con sus manos y su cabeza es un artesano, pero el que trabaja con manos, cabeza y corazón es un artista” Nizer, Lous.

“Trabajamos con manos, cabeza y corazón y creemos que la moda es un arte, y si logramos que cause un impacto positivo en el autoestima de la persona, nuestra misión está lograda”, terminó diciendo Jo Aguirre, a quien puedes seguir en las redesjoaguirre.com y @joaguirre007.

