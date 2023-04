La influencia de la cultura económica amenaza costumbres de Semana Santa, según Omar Liriano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Semana Santa, una celebración que tiene lugar en todo el mundo cristiano, y es especialmente significativa en República Dominicana. Durante esta época, la gente creyente se reúne en familia, participa en procesiones y se observan ciertas tradiciones que se han transmitido de generación en generación.

Sin embargo, para el periodista Omar Liriano, estas tradiciones han ido evolucionando con el tiempo y la Semana Mayor ya no se celebra de la misma forma que hace unos años.

Liriano recodó que antes, la Semana Santa era una semana completa de actividades, que comenzaban con el Domingo de Ramos y se prolongaba hasta el Domingo de Resurrección; sin embargo, ahora empieza el jueves y las manifestaciones culturales han sido modificadas.

El periodista sugirió que esta evolución que ha presentado la Semana Santa está relacionada con la influencia de la cultura económica en el mundo moderno, ya que la sociedad actual se rige por una lógica monetaria que se impone en todos los ámbitos, incluso en el ámbito de las tradiciones religiosas.

“La Semana Santa comenzaba con el Domingo de Ramos, pero Lunes Santo igual con todo lo que eso implica en los campos dominicanos, done tú tenías que hacer los famosos ayunos, algunos días, sobre todo, el Viernes Santos no se hablaba duro, en algunos casos no se decía palabras o que tú tenías que levantarte por la mañana e ir a bañarte sin hablar”, expresó.

Asimismo, pronunció que la ideología ha perdido importancia y las tradiciones se han ido adaptando a los requerimientos de la economía cultural que impera en el mundo, dejando atrás los ayunos y las numerosas restricciones que las mismas personas se imponían, como no hablar alto el Viernes Santo o levantarse temprano para bañarse sin hablar.

No obstante, el profesional de la comunicación también señaló que las tradiciones culturales no desaparecen por completo, sino que se adaptan y evolucionan a medida que cambian las circunstancias y la Semana Santa en República Dominicana sigue siendo una celebración muy importante para la gente, aunque se celebre de forma diferente a como se hacía antes.

“Eso de la Semana Santa era la semana completa para ese tiempo, luego se puso en una acción hasta el miércoles y ya no era la semana, sino de miércoles a domingo, después se le quitó el miércoles y se puso el jueves, pero ya el jueves vamos a las dos de la tarde, cuando tú vienes a ver llegará a las siete de la noche”, comentó.

