La India y China buscan normalizar sus relaciones pero la “fricción” continúa

EL NUEVO DIARIO, NUEVA DELHI.- Nueva Delhi y Pekín buscan normalizar sus relaciones tras la escalada de tensión producida por los choques fronterizos de 2020 pero la “fricción” entre ambos países continúa ya que la situación “es anormal”, afirmó este viernes el ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, tras reunirse con su homólogo chino, Wang Yi.

El canciller chino llegó ayer a Nueva Delhi en una inesperada visita, la primera de un alto dignatario chino tras la serie de tensiones y enfrentamientos que tuvieron lugar en junio de 2020 entre ambas potencias nucleares en la frontera del Himalaya occidental.

ÁREAS DE FRICCIÓN

“Todavía hay áreas de fricción. Hemos progresado mucho a la hora de resolver estas zonas de fricción (…) y esencialmente las discusiones de hoy giraron en torno a cómo avanzar en esto”, dijo Jaishankar en una rueda de prensa al término de su encuentro de unas tres horas con Wang.

El representante indio afirmó que su homólogo “habló sobre el deseo de China de volver a la normalidad”, y destacó que ambos países han mantenido quince rondas de conversaciones militares de alto nivel sobre la desescalada a lo largo de la Línea de Control Actual (LAC o frontera de facto) desde abril de 2020.

“¿Es nuestra relación normal hoy en día? No, no lo es, y no podrá ser normal si la situación en la frontera es anormal”, señaló Jaishankar.

El ministro indio afirmó que la resolución de las tensiones entre ambos países es “un proceso en marcha, obviamente a un paso más lento de lo deseado”.

PETICIÓN DE ALTO EL FUEGO EN UCRANIA

Jaishankar señaló que la entrevista también estuvo centrada en torno a otros asuntos bilaterales como la educación, los viajes y el comercio, así como “importantes asuntos internacionales” como Ucrania y Afganistán.

“Tenemos un punto común (respecto a Ucrania), y es que ambos estamos de acuerdo en la importancia de un alto el fuego inmediato y una vuelta a la diplomacia y el diálogo”, dijo el ministro indio.

Wang llegó a Nueva Delhi la noche del jueves tras visitar Pakistán y Afganistán, una gira acompañada de polémica por las declaraciones del ministro de Exteriores chino durante una reunión ministerial de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) celebrada en el vecino Pakistán, donde aseguró compartir la aspiraciones del mundo islámico en la Cachemira india.

“Me referí a ello, le expliqué por qué encontramos la declaración censurable y hablamos de ello con cierta profundidad”, afirmó Jaishankar.

Las relaciones entre ambos países comenzaron a deteriorarse tras un choque fronterizo en el valle de Galwan, al oeste del lago Pangong, el peor en 45 años entre las potencias nucleares, en el que murieron al menos 20 soldados indios y 76 resultaron heridos.

Ambas potencias reaccionaron al enfrentamiento enviando tropas a la LAC, lo que ha mantenido desde entonces disparada la tensión militar en la región. Nueva Delhi y Pekín han intentado desde entonces solucionar la crisis por la vía diplomática. E

