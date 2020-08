La importancia del estatuto de la Función Pública

El Estatuto de la Función Pública es un punto cardinal del Estado Social de Derecho que consagró la reforma constitucional del 26 de enero de 2010, a ello se debe su especificación taxativa conforme sus artículos 142 y siguientes, sección II en el Capítulo III, denominado “De la Administración Pública”, en donde se prevé que se sostiene en el mérito y la eficiencia que debe exhibir toda gestión del Estado.

Su regulación es delegada al ámbito de la Ley, cuando se le encarga establecer los parámetros de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño e incluso la separación del servidor público. ¿Y qué señala dicha Ley? Pues instituye un conjunto de beneficios, obligaciones y procedimientos de interés para todo vinculado a la Administración Pública. Es importante resaltar que la coyuntura actual, dígase el traspaso de funciones del Gobierno Central a una asociación política distinta a la que durante 16 años ha manejado el erario, puede acarrear la toma de disposiciones desvinculatorias (legítimas o no) en perjuicio del servidor público, lo que motiva aún más escudriñar en la forma que está diseñado nuestro sistema de protección al empleado público en el ordenamiento jurídico vigente.

La Ley núm. 41-08 de fecha 16/1/2008, nos clasifica cuatro (4) modalidades del servicio público (art. 18), consistentes en (I). de libre nombramiento y remoción; (II). funcionarios o servidores públicos de carrera; (III). funcionarios o servidores públicos de estatuto simplificado; y (IV). empleados temporales; las cuales desglosan más adelante.

Cabe resaltar que los servidores electos por voto directo escapan de esta regulación, conforme su art. 2, que excluye además a las instituciones que operan bajo el régimen del Código de Trabajo y los cuerpos castrenses y control civil (Milicia y Policía Nacional) que cuentan con un marco más especializado aún en virtud de sus Leyes 139-13 y 590-16[1].

Continuando con la tarea que nos corresponde, está el servidor de libre remoción, que, como lo indica su título es removible en cualquier momento. Adhiere la referida Ley 41-08 que corresponde a los servidores que desempeñan cargos de alto nivel; que comprenden; Ministros(as); Consultor(a) Jurídico del PE; Contralor(a) General de la RD, Procurador(a)

[1] (Ver Sentencia núm. Sentencia núm. 0030-04-2019-SSEN-00312 de fecha 30/8/2019; expediente núm. 030-16-01753, Tercera Sala del TSA)

General de la República, Viceministro(as), Gobernadores(as), entre otros detallados en su art. 21 que tienen en común la titularidad de los entes que servirán a la gestión de turno tomar las medidas políticas, económicas y sociales relacionadas con la visión de gobierno del Presidente Constitucional. Un ejemplo bastante pragmático de estos cargos son los (hasta hoy) señalamientos del Presidente Electo Luis R. Abinader Corona, a través de la red social Twitter.

Los empleados de carrera podríamos decir que son los de mayor conocimiento por la generalidad, pues su beneficio provoca un imposible desconocimiento de todo vinculado al Derecho Público, nos referimos a la “estabilidad” en el cargo. Que de manera coherente ha protegido tanto el constituyente como el legislador, ver artículos 145 de la Carta Magna y 23 de la Ley de Función Pública. Se trata, a propósito, de un empleado que sólo puede ser destituido si incurriere en una falta de tercer grado, debidamente desglosadas en el art. 84 de la ley de marras; y, en caso de que se transgreda el debido proceso instituido en el art. 87 requerir su reincorporación al puesto que desempeñaba u otro similar.

Su conceptualización jurisprudencial ha sido que “el funcionario o servidor de carrera es el nombrado para desempeñar un cargo permanente, clasificado de carrera, y con previsión presupuestaria, previa superación de las pruebas e instrumentos de evaluación y concurso público, según la Ley 41-08, de Función Pública y sus reglamentos”, Sentencia núm. 381-Bis de fecha 5/8/2015, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; núm. único 003-2010-00234.

En este sentido es relevante colocar principal atención a los servidores de carrera que son designados en cargos de confianza, lo que la propia Ley salvaguardó en su art. 22, mandatorio de:

“Los funcionarios públicos de carrera que sean nombrados en cargos de alto nivel o de confianza volverán a su cargo de origen cuando sean removidos. Asimismo, el tiempo desempeñado en cargos de alto nivel o de confianza se computará a los fines de su antigüedad en la carrera administrativa. Párrafo. Todo funcionario que sea designado para ocupar un cargo de alto nivel o electivo, deberá tener una licencia sin disfrute de sueldo en el cargo de carrera administrativa”.

Al respecto la jurisprudencia ha jugado su papel, ratificando que incluso en cargos tan sensibles como son el Consultor o Consultora Jurídico[1] de una institución, cuando sea un personal debidamente incorporado a la Carrera, deberá cumplir con el debido proceso de ley; para ello basta con verificar la Sentencia núm. 84 de fecha 19/9/2018 dictada por las Salas Reunidas de la SCJ, que ratificó la Sentencia núm. 00240-2016 de fecha 30/6/2016 emitida por la Sala 2 del TSA; a las cuales hicimos referencia indicando la necesidad de discernir que la Carrera Administrativa nunca sería posible sobre el cargo que comentamos[2], en virtud del art. 21 que ordena “Son funcionarios de confianza quienes desempeñan los puestos expresamente calificados por sus funciones de asesoramiento especial o la asistencia directa a los funcionarios de alto nivel. No serán acreedores de los derechos propios del personal de carrera”, sin embargo, en el presupuesto anterior, este debe ser protegido volviendo a su puesto de origen.

[1] (que a nuestro entender guarda una mayor complicación por el nivel de confidencialidad inherente a su personal)

[2] Ver Jurisprudencia del Tribunal Superior Administrativo, diciembre 2019, ISBN 978-9945-8-0668-7, pág. 42

El estatuto simplificado, incluso por aspectos históricos, es el que enfrenta mayores dificultades de interpretación para ambas partes, dígase la Administración e incluso el particular. Esto se debe a su cimiento en el art. 28 de la Ley núm. 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, promulgada el 7/5/1991, G.O. 9879, que supeditó a un mínimo de 10 años, el derecho a la indemnización por separación injusta, cuestión que el profesor Gregorio Montero adjudica al Gobierno del Dr. Joaquín Balaguer. La Ley núm. 41-08 derogó la referida normativa, e incorporó una de las legislaciones más garantistas, tomando en consideración su promulgación previa a la reforma constitucional de 2010.

Así las cosas, el estatuto simplificado obedece según el art. 24 de la LFP en los oficios que no necesariamente están vinculados con la administración, en los que se explica de manera puntual el mantenimiento, conservación de edificios, vigilancia y “Las que no puedan ser incluidas en cargos o puestos de trabajo de función pública”, lo que complica aún más la determinación de que empleado está en esta categoría, a razón de que evidentemente el elemento subjetivo no se hará esperar en qué es un servicio “propiamente administrativo”, de donde consideramos que el punto de partida deberá ser el efecto de la tarea del servidor público en el servicio público ofrece la Administración Pública a los particulares.

Sin lugar a duda la categoría que menos conflictos jurídicos enfrenta es la provisional o temporal, que según el art. 25 y siguientes de la LFP consiste en la designación de un personal para satisfacer un servicio por un lapso determinado. Muy relevante es la cláusula que impone “El nombramiento de personal temporal se extenderá por un plazo máximo de hasta seis (6) meses, durante el cual deberá procederse a la cobertura legalmente establecida ” párrafo II. Pudiendo deducirse la responsabilidad del Estado en proveerle seguro médico, cotización en el fondo de pensiones según la forma que corresponda y la hipotética retención de impuestos (si aplicare). Y, además, una consecuencia poco empleada en el litigio, el traspaso de categoría hacia el estatuto simplificado por la perención del plazo establecido. Ver Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00126 de fecha 17/5/2019, Sala 1 del TSA; solicitud núm. 030-2017-CA-00413.

En un segundo texto se analizarán los beneficios que presentan estos servidores públicos a través de un eventual proceso ante la Justicia Contencioso-Administrativa.