La importancia de los vicepresidentes y coaliciones para el 2024

A raíz de la gran alianza PRSC y PLD, la Republica Dominicana experimentó la ruptura de varias tradiciones políticas, de sistemas constitucionales y electorales, los cuales hoy han ido modernizándose y también importantizando eventos que conforme analistas y expertos políticos han mostrado mucho hincapié en las alianzas y los efectos de los vice presidentes.

Para nadie es un secreto que el PLD en el 1996, entró al palacio presidencial fruto de una alianza potencializada por el Líder Político que concentraba el mayor poder del Estado Dominicano: Joaquín Balaguer, quien endoso sus votos a favor del Ex Presidente Fernández, a cambio de evitar que el PRD lograra llegar al Poder. Pues fueron los más de 300 mil votos que el PRSC le prestó al PLD a través del Frente Patriótico que lo convirtió en Gobierno.

Desde el 1996, nació la importancia de las alianzas, ya que los partidos políticos mayoritarios comenzaron a razonar la necesidad de obtener a su alrededor varias banderas políticas para que, en la boleta electoral, sus candidatos tengan una mayor apariencia de apoyo y por ende en la percepción del electorado promover así una sensación de triunfo abrazada en una mayoría política.

Sin embargo, cabe destacar que, en el 2000, Danilo Medina, no contaba con una buena alianza arrolladora como lo logró el ex presidente Leonel Fernández, ya que el extinto presidente Joaquín Balaguer, no le prestó a Danilo Medina las siglas del PRSC, y por ende, los partidos minoritarios de aquel entonces no le dieron los votos suficientes para lograr una victoria.

Pues para el 2004, ya el PRSC comenzaba su decadencia política hacia el sótano electoral, y esto lo valoramos porque justamente de los 300 mil votos que le había prestado el presidente Balaguer a Leonel Fernández en el 1996, para estos comicios unos miles se quedaron con Leonel Fernández, otros con el PRD, y algunos fueron formando posicionamientos políticos en otros movimientos políticos, lo cual con una mirada al pasado nos damos cuenta que sin Leonel Fernández pactar alianzas con el PRSC, logró llevarse el triunfo en primera vuelta, debido a que las circunstancias y las encuestas le daban virtualmente una victoria que no requería alianzas porque los mismos disidentes del PRD y PRSC, cerraron filas pero con Leonel Fernández (no con el PLD), y esta razón se atribuye a la crisis financiera que embargo al país de desempleos, altos precios de la canasta familiar y la incapacidad del gobierno de Hipólito Mejía.

Ahora bien, las alianzas presidenciales se potencializaron en el 2008, cuando varias figuras del Reformismo y del mismo PRD, firmaron acuerdos directamente con Leonel Fernández (no con el PLD), debido a que el país había salido de la profunda crisis económica y financiera y el crecimiento económico había sido la bandera de triunfo del gobierno del PLD. Pues ante estas circunstancias debemos destacar del Presidente Fernández, lo siguiente:

El único candidato del PLD que logro una alianza política apoyada por Joaquín Balaguer y todos los reformistas, fue Leonel Fernández en el 1996, cuyo triunfo lo llevó al Palacio Presidencial El único que logró recibir los pedazos del PRSC y los trozos políticos del PRD, fue Leonel Fernández, quien gano en el 2004 y 2008, abrumadoramente y exitosamente en una primera vuelta. (único presidente que en 3 ocasiones ganó repetidamente en 1ra vuelta, 2004, 2008 y en el 2012, él le gano a Hipólito Mejía No Danilo Medina)

Ahora bien, en el 2016-2020, es donde nace la importancia de los Vice Presidentes, ya que fruto del afán desmedido de optar por una reelección por parte del presidente Danilo Medina, el PLD estuvo al borde de una división y su crisis creo un adistanciamiento entre los Danilistas y Leonelistas, lo cual al final gracias a la intermediación de José Francisco Peña Guaba, éste logró convencer a Leonel Fernández, para que permitiera repostular a Danilo Medina, y para satisfacer y promover una unión de liderazgo peledeistas, se promovió a Margarita Cedeño, para fortalecer al PLD y suturar las heridas nacidas a raíz de esta confrontación ya conocida.

Lo paradójico es que, para el 2020-2024, el Presidente Luis Abinader, no pacto alianzas con Partidos Mayoritarios, no contó con el respaldo de varios líderes disidentes de otras demarcaciones políticas, sin embargo, los Partidos Minoritarios tampoco fueron contundentes para su triunfo, de ahí que su victoria es fruto de una crisis política, de la división del PLD, del desgaste del poder y sobre todo de la Coalición Política “Juntos Podemos” fundada y dirigida por José Francisco Peña Guaba, lo cual si analizamos la misma, debemos decir:

Que el único que logró reunir a Leonel Fernández y Luis Abinader, PRM y Fupu, fue José Francisco Peña Guaba, ya que no tenía el PRM siquiera una boleta completa de candidatos a nivel nacional Que Juntos Podemos, permitió en abril del 2020, que el PRM obtuviera Alcaldes, Directores y Regidores en gran parte del país, y que muchos electores de los candidatos a senadores y diputados endosaran sus votos a Luis Abinader

Una debilidad política que afecto a Leonel Fernández, fue No tener en el 2020 una potencial candidata a la Vice Presidencia. Esto le freno su crecimiento electoral, ya que al igual que en el 2016, si Danilo Medina No hubiese contado con Margarita Cedeño (para mostrar el apoyo de Leonel Fernández hacia él), pues Danilo Medina No hubiese ganado. Y esto es simple, ya que cuando los escenarios políticos están diversificados y confusos los candidatos presidenciales deben buscar una figura que sume y reste. Es decir:

Que sume al candidato. Leonel necesita un@, candidat@, que le sume a la Fuerza del Pueblo, pero también le reste al PLD, en caso de que este último no le quiera apoyar. El PLD, necesita un@ candida@ que también le reste a la FUPU, pero esta posibilidad es remota y hasta superflua, Si el presidente Luis Abinader, optara por una reelección, pues él necesitaría un@ vice president@ de la FUPU o PLD, con la cual debilitaría a ambas fuerzas políticas y sumaria apoyo al PRM, sin embargo, debido a las inmensas acusaciones contra la gestión de Danilo Medina, le es imposible ajustar esta posibilidad y con la fuerza del Pueblo, le es peor debido a que los adeptos y dirigentes de la FUPU, son más fieles a Leonel Fernández, que a la misma Fuerza del Pueblo.

Por ello, quiero terminar con un análisis comparativo, pues en el año 2000, Hipólito Mejía, le dio importancia a su Vice Presidencia eligiendo a Milagros Ortiz, (no por ser mujer), sino porque representaba en ese momento tener un fuerte liderazgo político del PRD al igual si hubiese elegido a Fello Suberví; también hubiese ganado abrumadoramente, pero en estos próximos comicios electorales del 2024, es preciso señalar que si se mantienen el panorama político, es menester que Leonel Fernández, no cometa el error de elegir a un@ Vice Presidente que “estanque” su crecimiento político o que no le sume o que no le reste a sus adversarios, igual para el PLD, pero al PRM, solo le quedan dos posibles y únicos mejores vice presidentes que son o Tony Peña Guaba o Guido Gómez Mazara, porque David Collado representaría una presidencia y vicepresidencia completamente económica y comercial…

Por Dr. Whenshy Wilkerson

Relacionado