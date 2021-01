Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les prosiga bendiciendo a todos, en esta oportunidad expondremos el tema: “La importancia de la tecnología para el cumplimiento de las profecías bíblicas”, esperando les sea de información y enseñanza…

Bien, comenzamos diciendo que el avance de la tecnología hoy, en nuestros tiempos está resultando en beneficio del cumplimiento de las profecías bíblicas dadas por el Señor a través de sus profetas, los apóstoles y Él mismo cuando estuvo en la tierra como ser humano.

Mis queridos hermanos y amigos, hay una serie de profecías que no hubieran sido posibles que se cumplieran a menos que la tecnología y el desarrollo de las telecomunicaciones se hubieran creado en nuestro tiempo.

Primero: El Señor Jesucristo dijo: “Cuando se haya predicado el Evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin”, Mateo 24:14, y lo que está facilitando este trabajo de predicar el evangelio a todas las naciones, aún aquellas naciones donde no hay libertades para ello, es la televisión satelital y el internet y sus redes sociales, de manera directa e indirecta.

Segundo: En el Libro de Apocalipsis dice: “He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que les traspasaron la verán y harán lamentación por él”, Apoc. 1:7, como sería posible que todo ojo pueda ver el retorno visible del Señor Jesucristo si no es televisado vía satélite, aunque Dios puede dejarse ver como el sol y aún más, pero la tecnología también puede facilitar esta profecía de que todos le verán. ¿Si o no? Apoc. 1:7.

Tercero: La marca de la bestia, un sistema de identidad global, que quien no lo tenga, no podrá comprar, ni vender, como sería posible, sino a través de las transacciones interbancarias-comerciales internacionalmente, que hoy son posibles gracias a la internet. Apocalipsis 13:16 y 17, esta profecía no sería posible sin el avance tecnológico que gozamos hoy, lo que indica que aún el desarrollo que la humanidad está alcanzando vía la ciencia y los inventos tecnológicos es producto de la voluntad de Dios y su iluminación a los seres humanos para cumplir su propósito universal y final. ¿Qué me dice usted? Apoc. 13:16 y 17.

Cuarto: Otra profecía que de la única manera se cumplirá es aquella que dice que cuando los dos últimos predicadores intercontinentales conocidos como los dos testigos sean muertos por el anticristo y/o la bestia y éste no permita que sus cuerpos sean enterrados y al mismo tiempo todo esto sea visto por los moradores de todas las naciones, sólo es posible cumplirse por las transmisiones en vivo y a todo color por la televisión satelital y el internet. ¿Duda? Esta profecía se encuentra en el Libro de Apocalipsis capítulo 11.

En quinto lugar: Las señales que hoy vemos por las noticias nacionales e internacionales acerca de los hechos que ocurrirían y marcarían la proximidad del retorno del Señor Jesucristo con los ángeles de su poder a dar el pago a todos, seguidores o no, es posible verlas gracias al avance de las comunicaciones llámese la tecnología, entre estas señales están: los falsos profetas, el hambre, la pestilencia, los terremotos, las guerras, los días de Noe, los días de Sodoma y Gomorra en cuanto a la conducta similar de aquella época, etc., etc. Mateo capítulo 24; 2da. Tesalonicenses 1:7 y 8.

Concluyendo, alguien podría tildar la Biblia o las Sagradas Escrituras como un libro atrasado y anticuado, pero la realidad de las profecías bíblicas cumpliéndose ante nuestros ojos hoy y que las vemos por medio de la tecnología existente desarrolladas en estos dos últimos siglos de nuestra era, nos revelan y nos advierten que esta es la palabra Dios, al pie de la letra. Alguien puede (si quiere) resistirse a creer. Ahora, yo le recomiendo que si se va arrepentir y convertir a Jesucristo, único medio de salvación y escape, éste es el mejor momento y la mejor oportunidad, con todo lo que Dios permite que veamos y recuerde que la tecnología Dios nos la da para provecho y no para destrucción… Juan 14:6; Juan 3:16, Hechos 3:19.

Así que, tecnología es avance de la ciencia, en el conocimiento y la electrónica y profecía es noticia del futuro, de lo que va a pasar, porque Dios lo dijo y si no es él entonces esto no pasará, pero si lo primero se ha cumplido porqué lo segundo no, estaba escrito que Cristo vendría en el antiguo testamento y vino y ahora en el Nuevo testamento dice que vuelve y las profecías que él mismo declaró lo están atestiguando. ¿Qué me dice: lo va creer o no lo va a creer?

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Nota: De usted sentir el toque del Señor mediante estos mensajes bíblicos le recomiendo tres pasos: 1.- Visitar una iglesia bíblica, evangélica o pentecostal; 2.- Lea 1 o 2 capítulos diarios de la Biblia; 3.- Ore a Dios el Padre en el nombre de Jesús todos los días con sus propias palabras y su forma sincera de comunicarse…

Por Miguel de Jesús Ramírez P.