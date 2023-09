La honestidad de un presidente que era verde y se la comieron los burros…

La intención de vender a alguien como una persona honesta , limpia e inmaculada, usando los recursos del Estado y sin usar los recursos del Estado, porque es “honesto” , desde ya estamos seguros de que será imposible , por la simple razón de que todo lo que se encuentra debajo del sol no queda oculto . Todavía esto no arranca bien y con la alianza que se conformó la semana pasada, “el honesto” recibió el primer gol y aún le queda por recibir 4 bombas nucleares más (políticamente hablando).

En tal sentido, no se puede proyectar a alguien como honesto si en realidad no lo es. No lo es por muchas razones, no porque lo afirme yo. No lo es , porque la forma que usó para llegar al poder no fue honesta ; no son honestas las personas que dicen que aportaron dinero a su campaña ; no es honesto sacar del país los capitales de sus empresas para no pagar impuestos en el país donde generó su riqueza ; tampoco es honesto lanzar al agua a los que lo ayudaron a llegar al poder ( a los prietos solamente) ; tampoco es honesto mantener en sus cargos a gente que están haciendo todas las diabluras del mundo , que todos saben quiénes son , pero siguen ahí (sólo los blanquitos) .

Asimismo, tampoco es honesto que después de tanto tiempo, todavía el pueblo no sabe que sucedió en San Cristóbal donde al día de hoy han muerto 32 dominicanos, donde hubo una cantidad mayor de heridos y aún no sabemos quién o quiénes son los responsables. ¿Qué oculta? ¿A quién protege?

Finalmente, la estrategia de su gobierno de polarizar el juicio del pueblo entre “los honestos” y los “corruptos”, no va a funcionar porque ustedes nos son honestos y nosotros nos vamos a encargar de levantar todo el estiércol que hay debajo de la alfombra roja, para que los dominicanos puedan sentir el olor fétido de sus acciones en el gobierno.

“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.” Abraham Lincoln.

Por: Pedro René Almonte M.