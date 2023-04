La historia de la dignidad laboral

*Porque la universidad es otra cosa

Cuando se asume la defensa por la dignidad, ¿qué importa la vida? Ella, se pierde o más que perderla, cuando ella se va, o se valora inmensamente o se va sin importancia.

Ellos, cuya valoración de sus maravillosas vidas, comenzó ese sábado primero del histórico año de 1886 que dignificó el trabajo de los hombres y mujeres que, desde todos los ángulos de la existencia humana, luchan por la subsistencia, hoy son recordados, no con fiestas de opulencias, sino con reconocimiento eterno.

Recordarlos a ellos, es la disposición permanente a exigir respeto por el trabajo que no representa compra y venta de hombres y mujeres sino, intercambio por el crecimiento humano, de labor y retribución, mismas, que deben basarse en el respeto por la dignidad.

El reconocimiento al derecho al trabajo, es el reconocimiento a la valorización que el trabajo aporta al crecimiento humano, que, como tal, obliga a respetar las reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras, independientemente del nivel de intelectualidad poseído, porque, todo trabajo es contributivo al crecimiento social y económico de toda Nación.

De ese movimiento obrero mundial, que revertió la mirada indiferente de los que no reconocían el significativo aporte del trabajo al crecimiento humano, los hombres y mujeres de su historia, para ellos, prisión perpetua, trabajo forzado, pena capital y el arrojo de la dignidad que no acepta humillación:

Solamente tengo que protestar contra la pena de muerte que me imponen porque no he cometido crimen alguno… pero si he de ser ahorcado por profesar mis ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, entonces no tengo inconveniente. Lo digo bien alto: dispongan de mi vida.

Adolph Fischer

El principio fundamental de la anarquía es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal, el único que puede resolver el conflicto que se prepara. La sociedad actual sólo vive por medio de la represión, y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra este sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas anarquistas, está bien: mátenme.

Albert Parsons

Honorable juez, mi defensa es su propia acusación, mis pretendidos crímenes son su historia. Puede sentenciarme, pero al menos que se sepa que en el estado de Illinoi ocho hombres fueron sentenciados por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia.

August Vincent Theodore Spies

No, no es por un crimen por lo que nos condenan a muerte, es por lo que aquí se ha dicho en todos los tonos: nos condenan a muerte por la anarquía, y puesto que se nos condena por nuestros principios, yo grito bien fuerte: ¡soy anarquista! Los desprecios, desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. ¡Ahórquenme!

Louis Lingg

Hablaré poco, y seguramente no despegaría los labios si mi silencio no pudiera interpretarse como un cobarde asentimiento a la comedia que se acaba de desarrollar. Lo que aquí se ha procesado es la anarquía, y la anarquía es una doctrina hostil opuesta a la fuerza bruta, al sistema de producción criminal y a la distribución injusta de la riqueza. Ustedes y sólo ustedes son los agitadores y los conspiradores.

Michael Schwab

Y, ¡qué queda! La expresión dolorosa en el Monumento de los Mártires de Haymarket: Primero tomaron vuestras vidas, ahora explotan vuestra memoria”.

Y, desde el ángulo del apóstol de la Independencia de Cuba, el maestro José Julián Martí Pérez (José Martí), en su rol de corresponsal en Chicago del periódico La Nación de Buenos Aires:

… salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro… Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons, Engel hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: «la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable…

José Martí

Y ahora, después de la historia citada, se justifica aún más, la vehemencia en este día primero de mayo, Día del Trabajo.

Loord a ellos, que valoraron sus vidas, vendiéndolas por el precio de la dignidad humana, por la dignidad del que labora en la búsqueda del aporte de crecimiento y la autosuficiencia de los hombres y las mujeres como entes sociales.

Relacionado