La historia de como András Arató accidentalmente se convirtió en un meme

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Conocidos por los internautas como “Pain Harold”, un hombre caucásico de mediana edad con una sonrisa que se pasea entre lo alegre y lo doloroso, se convirtió en un meme viral en una fotografía que ha recorrido distintos medios sociales.

Se trata de András Arató, quien antes de convertirse en un meme trabajando como modelo de fotografías de almacén se desempeñaba como ingeniero eléctrico. “Mi especialidad eran las luces eléctricas. Las fotos de almacén empezaron cuando un fotógrafo me contacto al momento que vio mi cara agría en redes sociales. Me invito a hacerme las imágenes porque estaba buscando alguien como yo”, relató al medio estadounidense BuzzFeed.

El ingeniero oriundo de Hungría ha posado como doctor, profesor, esposo, pintor y otros más. El momento en que Arató se dio cuenta que se convirtió en un meme viral fue cuando sintió curiosidad de saber cuales fotos habían utilizado para ser colgadas en Internet y se vio en diferentes vallas publiciarias. “Meses después cuando repetí la búsqueda me di cuenta que mi cara era un meme”, declaró.

Arató confesó sentirse aterrorizado cuando notó la gran hazaña, a raíz de los comentarios ofensivos y burlas que habían generado su rostro, y confesó que le tomó algunos años “acostumbrarse a la situación”.

Sin embargo, lo que pasó de ser una incomoda situación reveló un momento de luz para el ingeniero, pues tras tratar de ocultar su rostro que circulaba en distintos medios sociales, fue su misma exposición que le hizo darse cuenta de que en realidad mostrando quien realmente es podría mejorar su situación.

“Al principio no me considere una persona famosa pero más y más personas me detenían en las calles para hacerse una foto con mi cara agría. Lo hago voluntariamente porque veo la alergia en los ojos de las personas, y es bueno hacer a otros felices”, concluyó.