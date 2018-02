La hermana de Kim Jong-un visitará Corea del Sur para acudir a los JJOO

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SEÚL.- Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, viajará con la delegación de altos representantes del régimen que visitará Corea del Sur entre el 9 y el 11 de febrero con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang, informó a Efe el Ministerio de Unificación.

La hermana de Kim acompañará al presidente honorífico del país, Kim Yong-nam, que encabeza la delegación norcoreana y es el funcionario norcoreano de más alto rango que jamás haya visitado el país vecino.

Si se produce, la histórica visita de Kim Yo-jong, que es vicedirectora del Departamento de Propaganda y Agitación del partido único, será la primera de un miembro de la dinastía Kim a Corea del Sur.

“La inclusión de Kim Yo-jong en la delegación es significativa, ya que no sólo es la hermana del líder de Corea del Norte, sino que también ocupa un puesto de peso en el Partido de los Trabajadores norcoreano”, señaló en un comunicado el Ministerio de Unificación surcoreano.

No obstante, el Gobierno del Sur consultará a la comunidad internacional sobre la visita, con el fin de que esta no cause “ninguna controversia sobre las sanciones”, se indica en el comunicado.

Junto a Kim Yo-jong y Kim Yong-nam viajarán otros 20 funcionarios norcoreanos, entre los que destacan otros oficiales de alto rango como Choe Hwi, presidente del Comité Nacional de Planificación Deportiva, y Ri Son-gwon, que encabeza el organismo que gestiona en el Norte las relaciones intercoreanas.

El propio Ri participó en las históricas conversaciones celebradas en enero mediante las cuales se acordó la participación del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en el condado surcoreano de PyeongChang entre el 9 y el 25 de febrero.

Ambos países, que técnicamente siguen en guerra desde hace más de 65 años, acordaron también desfilar juntos bajo la misma bandera en la inauguración de los Juegos el día 9.

Se desconoce qué rol jugará la hermana de Kim Jong-un durante la visita, aunque Seúl ya ha admitido que el presidente surcoreano, Moon Jae-in, podría proponer un encuentro bilateral con el presidente honorífico norcoreano.

En caso de producirse, sería la cumbre intercoreana de mayor rango jamás celebrada en territorio surcoreano.

Seúl cree que la participación norcoreana en PyeongChang puede ayudar a rebajar la tensión regional y facilitar un acercamiento entre el régimen y Washington, que enviará a los Juegos al vicepresidente Mike Pence.

Pence coincidiría con la hermana de Kim Jong-un y el presidente honorífico norcoreano en la inauguración de los Juegos y en las recepciones para mandatarios organizadas por Seúl.

