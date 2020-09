La guerrilla de Mariotti

Charlie Noel Mariotti Tapia, Ex senador de la provincia de Monte Plata, recién defenestrado el pasado 5 de julio después de 14 años en el Senado, dijo recientemente que el PLD tenía dos opciones, renovarse o morir. Cuando Mariotti habla, hay que tener en cuenta que lo hace un integrante del grupo del Ex presidente Medina, que no fue uno de sus favorecidos.

A estas declaraciones, le precedieron las rebeldes frases del Ex senador de la Vega Euclides Sánchez, quien después de las escandalosas primarias del 6 de octubre del 2019, se quejaba de que si ese partido no retomaba el rumbo, podía hasta desintegrarse. Euclides Sánchez renunció a la Secretaría de asuntos gremiales y profesionales, argumentando que en el PLD no se valoran los méritos, ni el trabajo y esfuerzo de sus miembros.

Ahora Charlie Mariotti empuña la tea de la sublevación; y lo hace al mismo tiempo que la dirección del partido anuncia el inicio de un nuevo congreso para el mes de octubre. Pero el Ex senador sabe que existen planes claros en la gerontocrática dirigencia de mantener sus acariciadas posiciones en el Comité Político.

De mantenerse el grupo encabezado por Mariotti, en sus posturas de renovar la dirección partidaria, invitando a la renuncia de todo el CP, y a una reducción significativa del numerosísimo del Comité Central, entonces se producirá un enfrentamiento con la gerontocracia morada, que con seguridad se negará a abandonar las posiciones que ha detentado hasta este momento.

La crisis del PLD venía de lejos, hizo erupción después del fraude del 6 de octubre; pero ahí no terminó, su gran manifestación se espera ahora que ese partido perdió el poder; éste es el momento de cortar cabezas, buscar culpables y pasar cuentas.

Eso no será frenado por un congreso preparado, para justificar las posiciones compradas y regaladas a personajes que no sabían lo que era el calor de la vida partidaria, y que nunca supieron cómo se templó el acero.

Un congreso que no se puede justificar sin un padrón saneado, o reconstruido; porque la justificación para las primarias abiertas, fue que no existía un padrón confiable de militantes.

Quienes no entienden porque se da el desbarajuste peledeísta, es porque nunca entendieron la procedencia de tanto estiércol sobre las bases partidarias; aquí encaja aquello de que esos polvos trajeron estos lodos.