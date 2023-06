Experto asegura que los escombros hallados contienen partes del sumergible Titan

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- David Mearns, experto en rescates y amigo de dos de los pasajeros que iban a bordo del sumergible Titan, aseguró este jueves a la cadena británica «Sky News» que los escombros hallados en el lecho marino incluyen partes del aparato desaparecido.

Según Mearns, se han identificado «una estructura de aterrizaje y una cubierta trasera» del sumergible en un campo de escombros cerca del Titanic, a una profundidad de unos 3.800 metros.

El experto explicó a «Sky News» que esa información fue compartida en un grupo de WhatsApp por el presidente de The Explorers Club, entidad a la que pertenecen el británico Hamish Harding y el francés Paul-Henry Nargeolet, ambos entre los cinco hombres que iban a bordo del Titan.

«Este es un submarino poco convencional. Esa cubierta trasera es su extremo puntiagudo y la estructura de aterrizaje es la pequeña estructura en la que parece que se apoya», afirmó Mearns.

Esto «significa que el casco todavía no se ha encontrado, pero se han hallado partes muy importantes del sistema, y no se habrían encontrado a no ser que (el sumergible) estuviera fragmentado», agregó.

