La González celebrará 10 años en el Jaragua: «El humor es una herramienta poderosa para educar»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz y comediante Yamilet González, mejor conocida como La González celebrará este próximo 6 de mayo sus 10 años de puro humor y junto a sus personajes, en una noche que promete estar llena de risas y emociones.

“El Show de la González, Special Edition”, es el evento que tendrá como escenario el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, bajo la producción de Sea Blue y la dirección artística del Ismael Almonte.

Al conmemorar esta década de éxito, La González ha expresado su felicidad plena de poder estar en uno de los escenarios más importantes del país, teniendo claro que además de entretener, ha sabido que el humor es una herramienta poderosa para educar.

Teniendo, en la actualidad una comunidad en Instagram de más de 562 mil seguidores, esta dama del humor, ha sabido trabajar sus redes sociales de manera única teniendo espontaneidad y conexión con el público que día a día comparte sus posts.

El Nuevo Diario tuvo la oportunidad de conversar con La González y conocer un poco sobre como va su preparación en esta celebración que tendrá la oportunidad de llevar en grande junto a todos sus seguidores.

END: Yamilet, ¿Qué podemos esperar de este show?

LG: De todooooo! Incluso Lo que menos te imaginas… mi equipo de trabajo está puliendo el diamante. La producción se ha esmerado en la mejora de este grandioso espectáculo.

END: Esto representa un regreso a tu país, ¿Cómo te sientes con eso? te de miedo la acogida del público en este escenario tan grande?

LG: Estoy sumamente feliz, volver a la isla me renueva totalmente. El escenario… No me da miedo porque soy una mujer arriesgada, pero siéndote honesta, me impone mucho respeto no lo voy a negar… por eso estoy dándolo todo en los ensayos y en mi preparación para brillar como una estrella este 06 de mayo.

END: Vas a bailar, cantar y hacer lo tuyo, ¿cómo te estas preparando con esos dos valores agregados?

LG: Estoy a tope con clases de baile, clases de canto, mejorando el lenguaje escénico de los personajes y la interpretación de cada uno de ellos… estoy trabajando mucho porque quiero hacer un trabajo excepcional y a la altura del apoyo que recibo de mi comunidad y de la gente que cree en mí.

END: Las redes sociales se han convertido en una plataforma de presencia y consistencia para talentos como tu ¿Cómo lo has logrado y cómo lo mantienes?

LG: Yo creo que una de las cosas que más me ha sumado para mantenerme en el gusto popular es mi autenticidad… yo no soy forzada mi gracia viene de lo alto, mi gracia es el regalo valioso que Dios me otorgó como don preciado.

END: Vemos a Yamileth abriéndose más en las RRSS e incluso dramatizando situaciones con sus hijos también ¿Cómo ha sido la acogida?

LG: Estos conceptos que he creado a conciencia reflejan lo que vivimos a diario con nuestras parejas, con nuestros hijos, con los amigos… etc e invitan no solo a reírnos sino también a observarnos, el humor es una herramienta poderosa para educar y yo le saco partido a eso.

END: ¿Cuáles son los retos que enfrentan las mujeres en el humor y en plataformas digitales?

LG: Muchísimos, no terminaríamos hoy si empiezo con la lista. El miedo, la crítica social, la doble moral, el poco apoyo, pero uno no puede centrarse en eso, siempre habrá desafíos aquí o allá, lo importante es confiar en lo que haces y hacerlo con respeto, buscar el crecimiento, capacitarte y tirar pa’ lante demostrarte que puedes ser todo lo que te propongas.

END: ¿Qué apoyo has recibido?

LG: Soy muy afortunada, tengo mucha gente a mi lado que me respalda; mucha gente de corazón que cree en mi trabajo y eso me hace sentir apoyada totalmente.

END: ¿Qué es lo más difícil de hacer humor en las redes?

LG: No lo sé, supongo que encontrarse con personas que no valoren lo que haces… y te tilden de payasa o ridícula, en mi caso eso tal vez.

END: ¿Cuáles son tus próximos planes?

LG: No tengo, jajajaja ir a Dubái quizás no me gusta hacer planes.

END: ¿Qué opina Yamileth de «la sororidad»? ¿Cree que hay apoyo real entre las mujeres? ¿Cree que tenga una relevancia e importancia real?

LG: Hay que seguir trabajando, pero sí creo que hay apoyo real, las mujeres estamos en un proceso de elevación importante y cada vez hay más mujeres que ayudan y motivan a otras a ser mejores.

END: ¿Dónde termina Yamilet y comienza La González?

LG: Una es el complemento de la otra, no puede terminar una para comenzar la otra sino nada tendría sentido, lo que la gente ve es ambas cosas y por eso la gente conecta conmigo de manera especial, esa es mi gracia.

