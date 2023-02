La gente otorga mucho mérito al diablo culpándolo de lo malo en el mundo, asegura pastor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor estadounidense Keven Moehn consideró que las personas le dan demasiados méritos al diablo, atribuyéndole la culpa de todo lo malo que ocurre en la tierra.

En tal sentido, aclaró que “el pecado es que ha creado toda la situación de caos que vive el mundo”, porque el diablo tiene sus límites y no puede estar en todos lados al mismo tiempo.

“Yo creo que hay muchas personas que le da a él demasiado crédito, satanás no es Dios, él no está al nivel de Dios, él no es todopoderoso, él no conoce todas las cosas, él no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo, él está limitado”, expresó.

Bajo la traducción del pastor Carlos de los Santos, Moehn indicó al ser entrevistado en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diaria TV, que satanás solamente puede instigar, pero el hombre ha permitido que el pecado entre.

(Ver programa).

Aunque sostiene que Satanás es real y tiene mucho control, no cree prudente darle todo el crédito, argumentando que él comenzó todo mediante la tentación de Adán y Eva, pero fueron las personas quienes dejaron esparcir el pecado.

“Muchas personas pueden creer que Dios existe y negar la existencia de satanás, pero nosotros podemos ver en la Biblia que él es real, al principio él no fue creado como diablo, sino como un ángel, pero él quiso ser como Dios y como consecuencia Dios lo expulsó.

Al ser cuestionado sobre la naturaleza de la pandemia, el pastor comentó que no considera que sea un castigo de Dios, sino que es parte de lo profetizado en Mateo capítulo 24, sobre las guerras y los rumores de guerra.

“La naturaleza pecaminosa es lo que ha traído caos a la tierra”, reiteró el predicador.

