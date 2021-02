La generación culpable

Los Centennial o Z, los que escuchamos Bad Bunny, Los fans de las películas de Súper heroés, Los que nos movemos o Reímos con Tik Tok, los de la era de la interacción, si esos mismos, los que nacieron a finales de la década de los 90s y principios de los 2000, Yo soy uno de esos, un Z.

Mi generación es una de las más atacadas en la actualidad, es muy juzgada a diario, tanto así que en programas y en las redes generalizan y asumen que muchos problemas de la sociedad somos culpables, cuando no es así, no defiendo lo mal hecho, lo que defiendo es la generalización que hay en contra de los Z, somos los “Sambá” de los Baby Boomers y los X.

Realmente no veo la necesidad de tener negatividad generalizada en contra de los centennial, siempre nos juzgan, que si la música influye a lo que hacemos y nos vuelve delincuentes, que no leemos, que no nos informamos, que somos todos vagos, que no queremos estudiar, entre otros alegatos.

Muchos de los Gen Z nos preocupamos por temas que quizá muchos de otras generaciones no, como el Medio Ambiente y el cuidado de los animales donde se ha sentido la voz de jóvenes muy preocupados.

Hay muchos Centennial que sí leemos y hasta escribimos muchísimo, no solo escuchamos un género como tildan, también escuchamos a Serrat y Sabina, Nos involucramos en los movimientos sociales y en Partidos políticos, hay muchos que apostamos a una República Dominicana mejor, que no queremos ser influencer ni tener seguidores y si queremos un título para aportar a nuestra nación.

Los jóvenes hemos estado montados en la ola de la música urbana, la misma que dicen que por sus letras generalizan que todos somos desaprensivos, Quizá algunos, pero no todos, es una cosa de crianza, de que los padres enseñan o inculcan, culpa de ellos es que hay algunos que hacen lo mal hecho, si fuese por lo que se escucha entonces la nación estaría llena de Narcotraficantes y Ladrones.

Un comunicador decía y cito “Los jóvenes de 18 a 25 años lo que están es apegados a un celular para hacer nada, no aportan a la sociedad, solo viven atentos a la vida de otro”. ¡Hola Presentador de programa del mediodía! Me gustaría decirte que no todos somos así, te recuerdo que quienes iniciaron y motivaron las protestas de Febrero del 2020 vía las redes sociales, dieron el voto decisivo en las elecciones pasadas y los que más influencia tuvimos para elegir las riendas de nuestro país vía esas mismas redes fuimos esos jóvenes. ¿Que somos de cristal? Es cierto, pero lo somos porque todo nos preocupa.

Hay mucha gente que hace cosas que no están bien, muchos desechos mentales que son antisociales, de todas las generaciones, incluida la mía, pero no es bueno generalizar y culpar de muchas cosas a una generación que también está “Tirando pa’ adelante”.