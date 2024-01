La Función Pública Aduanera por escalafón en base a competencia y méritos en el desempeño 1 de 2

Al celebrarse 26 de enero el día internacional de las aduanas, dedico esta 1ra. entrega a la memoria de connotados colegas aduaneros, cuyos conocimientos, capacidad técnica le otorgaron méritos para ascender por escalafón a posiciones relevantes en la DGA, dejando como legado su ejemplo de honestidad y coraje en el desempeño de las funciones a cargos, impronta que perdurará para siempre, ya que demostraron que a una función publica se ingresa para servir, y con responsabilidad defender el patrimonio público, que es de todos.

Para la ocasión hare mención póstuma de ciudadanos (as) que desempeñaron funciones técnicas relevantes en la Dirección de Aduanas, y de empleados (as) que en la actualidad permanecen ocupando posiciones técnicas con dignidad, y apegado a principios éticos:

Rafael Danilo Noboa Herasme, y Luis Scheker Hane, ex Directores de Aduanas; Sres. Raúl González Méndez, Luis Eduardo Dottin, Jorge Cruz Reyes, y Luis M. Hernández Villamán, ex Sub Directores de Aduanas; Sres. Luis Felipe Mézquita, Juan De Jesús Biers, y Silverio Ramos Rosario, ex Colectores de Aduanas, y Dra. Dinorah Industrioso, asesora técnica, Consultora Jurídica, destacando al final del artículo breve semblanza de sus hojas de vida

De igual manera, va mi dedicación al Señor Gabino José Polanco, actual Sub Director General Técnico de la Dirección General de Aduanas, ya que como funcionario de carrera ha ascendido por escalafón (resaltando su permanencia como el único funcionario técnico de carrera en los últimos 15 años en alcanzar el citado cargo de Sub Director General) a posiciones de altas responsabilidades, desde su ingreso a la institución como celador 1,

En contexto, como reflexión de las menciones citadas, cabe resaltar la expresión del Licdo. Federico Henríquez y Carvajal, en el discurso de despedida a Eugenio María de Hostos, quien murió en Santo Domingo el día 11 de agosto del año 1903– “¡Oh América infeliz que sólo sabes de tus grandes vivos, cuando ya son tus grandes muertos”-.No quiero dejar pasar por alto estas palabras lapidarias para honrar a vivos y muertos en esta 1ra. entrega.

Origen de la conmemoración del Día Internacional de las Aduanas

La celebración de este día tiene su antecedente en el año 1948, después de la 2da. guerra mundial, que 17 países europeos: Bélgica, Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Turquía, y Reino Unido, crearon un grupo de Estudio para conformar una Unión Aduanera Europea.

La idea tomo cuerpo, y la 1ra. reunión se celebró en el año 1952, creándose el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), organismo intergubernamental orientado a fomentar la cooperación técnica, la eficiencia y eficacia en las administraciones aduaneras del mundo.

El CCA entró en vigor en 1952, y la 1ra. Reunión formal en la Sede de Bruselas, capital del Reino de Bélgica se realizó 26 de enero,1953, y en 1983 se estableció esta fecha histórica para celebrar el rol que juegan funcionarios y empleados en el desempeño de las aduanas

En la reunión del Consejo celebrada en 1994, decidieron cambiar el nombre del CCA, por el de Organización Mundial de las Aduanas (OMA), que siguió siendo un organismo intergubernamental de asistencia técnica, conformado a la fecha por 185 Países miembros

He resaltar, que el primer País de Latinoamérica miembro del Consejo de Cooperación Aduanera fue la República de Haití, ratificado el 31 de enero de 1958, y la R. Dominicana es parte signataria de la Organización Mundial de las Aduanas (OMA) desde el año 2004.

El día internacional la Secretaría General de la OMA, emite enunciado de tema relevante a comunidad aduanera internacional, en el 2023, cito: “Acompañar la nueva generación: promover intercambio de conocimientos y fomentar orgullo de la profesión aduanera”.

Por su parte, el día Nacional de las Aduanas en la R D. 21 de septiembre, día consagrado a San Mateo Evangelista, uno de los 12 apóstoles de la fe cristiana, instituido por Decreto No.1221-83 del P. E. en el período de gobierno del Dr. Salvador Jorge Blanco (1982-1986), por iniciativa del Sr. Rafael D. Noboa Herasme, a la fecha, Director General de Aduanas.

San Mateo Evangelista, en la antigua Roma del Emperador Cesar Augusto ejercía función recaudador de tributos del pueblo judío, y Zaqueo era líder de publicanos, testaferro de privilegiados, ricos y corruptos que aplicaba más impuestos a los habitantes de Jericó, que eran sus contribuyentes, distrayendo parte de los ingresos para el beneficio personal.

Los publicanos, eran sus subalternos que, bajo la dirección del funcionario designado por el imperio se encargaban de cobrar impuestos al paso de mercancías que se transportaban de un territorio a otro, exigiendo a contribuyentes sumas superiores a las que en realidad debían pagar al tesoro público, y ninguna ley protegía al pueblo de las prácticas coercitivas

Zaqueo, el perceptor, jefe de publicanos con asiento en Jericó, que era su territorio de mando, y Mateo de origen judío, subalterno directo del mismo fue designado para cobrar los impuestos en Capernaum, otra ciudad de Israel, que también era dominio del imperio.

Mateo, y Zaqueo después de servir a prácticas publicanas, sinónimo defraudador, Mateo: 9, 10-13, se convirtieron al Cristianismo, renunciando a las funciones públicas. San Mateo apóstol escribió 1er. libro del Evangelio, y Zaqueo, arrepentido donó mitad de bienes a menesterosos, confesando devolver 4 veces lo defraudado. Diccionario Bíblico Ilustrado, Edición Clie, España, 1985, Pág. 968, del autor Samuel Vila Santiago Escuain.

Función de las Aduanas en Términos de Facilitación del Comercio Internacional

Conforme las mejores prácticas que promueve la Organización Mundial de las Aduanas (OMA) en términos del Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global, Ed. junio 2005, es que, “Aduana es la 1ra. ventana a través de la cual el resto del mundo examina a un país”, siendo tarea conforme políticas de Estado, proyectar la mejor imagen.

Las Aduanas, concebidas como recaudadoras de impuestos al comercio internacional, con la Globalización económica esta otrora función se ha redimensionado en instrumentos de políticas económicas, facilitadoras del comercio, persecutoras de prácticas desleales, el contrabando, entre otros, siendo medular la competencia técnica del personal a cargo para cumplir con eficiencia estándares de calidad, seguridad, y recaudación de los tributos

Por razones esencialmente técnicas de las Aduanas, los organismos internacionales de asistencia técnica y cooperación que fomentan la facilitación del comercio transfronterizo y la competitividad comercial, promueven la especialidad técnica de la carrera aduanera, instituida en los países socios comerciales de la R.D. ya que improvisar en esta área de servicio representa altos riesgos al erario público, la seguridad y la credibilidad comercial.

Ante la dinámica del comercio internacional, e interdependencia económica que generan los tratados comerciales que vinculan y norman relaciones entre los Estados, demandan para acreditarse de eficaces políticas que en diseño y ejecución de aplicación se contemple como garantía de la calidad en el servicio, contar con profesionales y técnicos calificados en condiciones estables, salarios competitivos, y apoyados en las tecnologías apropiadas.

Con respecto a las especificaciones técnicas, el Pilar No.1 del referido Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el comercio, pauta a las Direcciones de Aduanas de los países miembros en términos de mejores prácticas, definir políticas para potenciar fortalezas de las capacidades del personal técnico de la administración aduanera, acciones que deberán estar supeditadas “en una firme voluntad política, y en decisivos compromisos de Estado”.

Ante las referidas normativas, la clase política y dirigente del País está compelida a definir políticas de Estado que trasciendan a los períodos gubernamentales, para que se garantice con equidad la estabilidad laboral del personal técnico y profesional capaz de carrera, que se valore especialidad del conocimiento técnico, la experiencia, apoyados en innovadoras tecnologías, indispensables para lograr ventajas competitivas en los países en desarrollo.

El precedente enunciado en el entendido de que, “ningún sistema administrativo, técnico, gerencial, cual que fuera podrá ser superior a los hombres y las mujeres que lo dirigen o personifican”. Es decir, en términos de los resultados esperados dependerán del potencial desarrollo del recurso humano, de las fortalezas de capacidades del personal mas idóneo.

Ref: Conducta, Capacitación, Valores en el Trabajo, autor Dr. Víctor Melitón Rodríguez R. (1931-1919), (Manual de Naciones Unidas para la Formación en la Administración Pública, 1967), Ed. ONAP, 1982, Pag.101, y Temas Complementarios de Supervisión y Disciplina, Ed. ONAP de 1982, del mismo autor, quien fue un prócer de la Administración Pública de la R.D.

Receptoría General (1907-1940) de Aduanas Dirigida Por Delegados Receptores designados por Los EE.UU.

Control de las aduanas a cargo de la Receptoría General disponía de delegados receptores en todas las aduanas habilitadas del país, jugando un rol preponderante la experiencia de los empleados a cargos, gran parte de estos americanos, y nacionales con conocimientos técnico y de servicios operativos empíricos, siendo la eficiencia y méritos en el desempeño la base para ascender por escalafón, que era fundamental para asegurar la buena gestión

Si bien es cierto, la intervención americana constituyó una grosera violación a la soberanía nacional, sin embargo, es de reconocer que sentó las bases para el desarrollo capitalista y la estabilidad política, económica y financiera de la R.D. permaneciendo el control de las aduanas hasta 1940, diez años después de asumir la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Conforme la Dirección de Presupuesto al 31 julio 1940, existían, además de la Receptoría General en la Ciudad Trujillo; la Aduana de Ciudad Trujillo, (puerto de Santo Domingo), y 12 aduanas más habilitadas en puertos marítimos en todo el país, y en la frontera con la República de Haití, representadas cada una por delegado receptor, para un total de 641 empleados, más 14 capitanes de marina, mantenimiento de lanchas, y los maquinistas.

Es de resaltar que, por naturaleza del servicio de aduanas primaba designar en los cargos el personal del género masculino, registrando la nómina general del presupuesto solo 2 empleadas: Eduviges Brioso en la aduana de San Pedro de Macorís, y Luisa Fernández, Aduana de Puerto Plata, ambas laborando en servicio como sirvientas, trabajo doméstico.

Ascenso por Escalafón basado en la Experiencia, y Méritos en el Desempeño de Función Aduanera

La Receptoría General de Aduanas, ante el imperativo de lograr más eficiencia en las recaudaciones fiscales, y contrarrestar alto contrabando de mercancías que ingresaba sin pagar impuestos, exigía nivel de conocimientos para el ingreso al servicio aduanero, riguroso escalafón en base a experiencia acumulada, y méritos del desempeño que debían de cumplir funcionarios y empleados como requisitos para ascender a funciones técnicas.

La relación de cargos que, por la importancia de la función requerían especial preparación para desempeñarlos, entre otros: los interventores (colectores), oficiales administrativos, delegados receptores, oficial 1ro. inspectores especiales, inspector residente, traductores, contables, auditores, estadísticos, tenedor de libros, calculistas de fianzas, liquidadores, verificadores, revisores, pericias técnicas que, ante alta evasión fiscal no se improvisaban.

Nómina del personal de citada Dirección de Presupuesto, estaba ajustada en función del volumen de operaciones de cada receptoría de aduana, y los aspirantes que calificaran para ingresar al servicio tenían que asumir el puesto donde se presentara la vacante. Política gestión de personal que se mantuvo, aún después de haberse firmado el Tratado Trujillo-Hull (24-9-1940), cuando el Estado Dominicano asumió el control de las aduanas

Trece años después de asumir el Estado Dominicano el control de Aduanas, fue Aprobada por el Congreso Nacional la Ley 3489 del 14-2-1953 para el Régimen de las Aduanas, la que confirió competencia al oficial titular de aduanas en términos Jerárquicos de cargos, y con las atribuciones para actuar en la fiscalización del tráfico comercial internacional.

Así también se establecieron términos de tiempo de la declaración a partir de la llegada de las mercancías a puerto, con la potestad para aplicar las sanciones que correspondan por incumplimiento a normativas aduaneras, e infracciones que afecten el interés fiscal, e imperativos de riguroso control del contrabando, y prácticas ilícitas que ley sancionaba.

Referencias bibliográficas, textos:1) Historia de la República Dominicana del historiador Frank Moya Pons, Edición 1995; y 2) 100 años de Historia. Un nuevo aporte a la cultura dominicana del también Historiador, investigador, periodista, Adriano Miguel Tejada.

Al asumir la Dictadura de Rafael L. Trujillo M. 1930-1961, se Priorizó el control de Aduanas

Período 1930-1951, aún estando Aduanas bajo el control de la Receptoría Gral. de EE.UU, hasta 1940-41, que el Tratado Trujillo-Hull le puso término, el Congreso Nacional aprobó 18 leyes con relación aduanas y puertos: Nos. 63, 18-12-1930; 1071, 17-3-1936; 1197, 31-12-1936; 305, 9-7-1940; 429, 20-3-1941; 457, 9-3-1942; 650, 19-2-1942; 44, 24-7-1942; 445, 2-4-1943; 308, 31-5-1943;1158, 15-4-1946; 1600, 13-12-1947; 1765, 26-7-1948; 2044, 5-7-1949; 2304, 18-3-1950; 2664, 31-12-1950; 2973, 25-6-1951; y ley 3082 del 18-9-1951.

Los receptores americanos tenían plena potestad para reglamentar las aduanas y puertos, permaneciendo vigente las Ordenes Ejecutivas, así como las leyes aprobadas en el período de los últimos 20 años, al terminar el control de las aduanas por los EE.UU, con la firma del Tratado Trujillo-Hull, 24-9-1940, hasta que fueron derogadas por el Congreso Nacional de la Dictadura de Trujillo, conforme lo previsto en el artículo 214 de la ley 3489 para el Régimen de las aduanas, aprobada por el Congreso títere de Trujillo, el 14-2-1953.

El Gobierno del dictador Rafael L. Trujillo Molina, y el secretario de Estado de los EE.UU. Cordel Hull suscribieron los términos del acuerdo con el que, el Gobierno de la República Dominicana saldó la deuda contraída con las firmas acreedoras de los Estados Unidos de Norteamérica, a cambio de retomar el control de las aduanas para recaudar los impuestos, recibida de parte de los últimos receptores Generales: Thomas Pearson y Thos F. Norris.

Con la firma del Tratado, los servicios de aduanas, arrimo y custodia de las mercancías en Puertos, el Congreso aprobó la ley No. 429, 22-3-1941, la que derogó el Decreto Ley, y se creó la Dirección General de Aduanas, y Puertos que estaban a cargo de aduanas, hasta que fue aprobada la ley 70, promulgada por el Poder Ejecutivo el 17 de diciembre de 1970.

Con la aprobación de la ley No. 595, 31-10-1941, entra en vigor citado acuerdo, a través del cual la R.D. recuperaba la soberanía financiera, iniciándose la independencia técnica y administrativa de las Aduanas, siendo designado el Sr. Horacio Pérez Licairac, 1er. Director General de Aduanas y Puertos, quien tenía una vasta experiencia, ya que había desempeñado función de contable, entre otros cargos en la Receptoría Gral. de Aduanas.

Así también, fue designado Sub Director General de Aduanas y Puertos. el Sr. Herasmo Noboa, de trayectoria técnica en aduanas, quien desempeñara el cargo de delegado receptor en Ciudad Trujillo, conforme la nómina del Personal de la Receptoría General de Aduanas de fecha 31 de julio de 1940, aprobada por la Dirección de Presupuesto de la R.D. Referencia documento histórico consultado en archivo en la Biblioteca de la DGA.

Gestión por Competencia en La Administración Aduanera

Es determinante la gestión por competencia en la función pública aduanera, apoyado en un riguroso sistema de evaluación del desempeño que prevé la ley 41-2008 de la función pública, sin discriminación por banderías de partidos políticos, para que se imponga al margen de influencias la meritocracia, ya que la fortaleza de las capacidades del personal estable es la base que permitirá lograr los niveles de rendimientos óptimos en el servicio.

Por las razones esencialmente técnica de las Aduanas, organismos internacionales de asistencia técnica y cooperación que fomentan la facilitación del comercio transfronterizo y la competitividad comercial, promueven la especialidad técnica de la carrera aduanera, instituida en casi todos los países de la región, ya que improvisar en esta área de servicios tan compleja representa altos riesgos al erario público, la seguridad y la imagen de la R.D.

Orientado por estos lineamientos, permitiría asimilar el personal técnico y gerencial de las administraciones de aduanas por escalafón, bajo el estatus de carrera, y cónsonos a este propósito el día 11 de mayo del 2005 a través de Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Hacienda, el Centro de Capacitación de Política y Gestión Fiscal; la Dirección General de Aduanas con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se crearon la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas, y la Maestría Negociaciones Comerciales.

Como parte de la OMC, del Comité Técnico de Valoración, Reglas de Origen y Propiedad Intelectual, así como de OMA la DGA participa en el Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, adecuando la nomenclatura del arancel a las enmiendas (última 7ma.versión 2022), y suscribió el Marco Normativo que obliga al personal técnico y ejecutivo a una permanente actualización, que le permita jugar un rol digno en las discusiones técnicas y soluciones comunes de Aduanas de países miembros.

En contexto continental y regional, la Aduana de la República Dominicana es miembro del Convenio Multilateral de Cooperación y Asistencia Mutua de las Direcciones Aduanas de América Latina, España, y Portugal (COMALEP); así como del Consejo del Caribe para la Aplicación de Leyes Aduaneras (CCALA), y miembro del Consejo de Directores de las Aduanas de América Latina, y El Caribe, siendo perentorio que funcionarios asistentes por continuidad del Estado, no estén sujetos a alta rotación en función pública aduanera.

Estamos conteste de que, en la función pública no se respetan términos de las leyes que norman el servicio público, o se aplican a media sin consecuencia, atribuido entre otros factores, como hemos visto, a la gran debilidad institucional, por lo que es el momento de concretar acciones unidos todos, sector público-privado, sociedad civil, para transformar el Estado con transparencia, y de no hacerlo los gobiernos de elección democrática no podrán garantizar estabilidad de país que aspiramos, ni ofrecer garantías a los ciudadanos

Es imperativo la modernización del Estado Dominicano con funcionarios de carrera, técnicos-profesionales calificados, íntegros, y políticas coherentes que afiancen valores de buena conducta en aras de contar con una administración capaz de generar los cambios necesarios que necesita el País, focalizados afín con las necesidades y posibilidades reales de la RD. que le permita competir con ventajas en la aldea global que es el mundo de hoy.

Reconocimiento Póstumo a Técnicos y Profesionales que Consagraron su vida a Función Pública Aduanera

Es mi propósito, resaltar trayectoria de técnicos notables que ingresaron a la institución, y ascendieron por escalafón en base a la pericia, experiencia, y méritos en el desempeño. Rememorar la capacidad, y entrega de otros tantos técnicos que, como legado moral a sus descendientes, y de la propia institución, merecen ser recordados, así como los técnicos de la DGA que hoy día libran batallas con entereza y dignidad en defensa del interés fiscal.

Revivir la nobleza de su paso en la función pública, razón más que válida en un país donde la institucionalidad en gran medida es ficción, y nombramientos, ascensos en funciones y cargos de dirección retribuciones del Estado clientelar, por lo que la carrera del servidor público capaz y honesto es una quimera que, en instituciones técnicas como las aduanas, la improvisación representa altos riegos de evasión de los derechos e impuestos al Estado.

Entre otros tantos técnicos de carrera en la función pública aduanera que conocí su hoja de vida, trayectoria en la institución, que merecen mención especial, y otros meritorios empleados con los que compartí responsabilidades laborales a partir de la década de los 1980, cuando ingresara al servicio público, valiosos técnicos que dieron tanto para que la DGA cumpliera su rol, y cuyos resultados trascendieron, y hoy día la enaltecen, y al País:

Sr. Rafael Danilo Noboa Herasme, Técnico de Carrera en la Función Pública Aduanera

El Señor Noboa Herasme, ingresó a la función pública en el año 1949, como Oficial de 5ta. Clase, con salario de RD$60.00 pesos mensuales, asignado para servicio en la Colecturía de Aduana fronteriza de la Provincia de Dajabón, a la fecha, única vacante disponible, y después de 3 años (1952), fue trasladado a ciudad Santo de Domingo, la capital, asignado para servicio como oficial en la aduana del Aeropuerto Internacional, General Andrews.

En la carrera técnica aduanera, el Sr. Noboa Herasme ascendió por escalafón a los más importantes cargos técnicos en la Dirección General de Aduanas, entre otros se resaltan: Colector de Aduanas, Enc. del Dpto. de Asesoría Técnica, Sub Director General Técnico, y, Director General de Aduanas (1982-1985); y al terminar su historial de servicio en DGA, fue designado, Contralor General de la República en período de Gobierno, de 1985-1986.

Es de resaltar también su denodado empeño en potenciar capacidades del personal para lograr más eficiencia, eficacia de la función técnica aduanera, y dada su vocación docente, fue cofundador, y Director de la Escuela Nacional de Aduanas, creada en la Gestión del Sr. Carlos J. Séliman, Director General, Decreto del Poder Ejecutivo, No. 2602, 5-9-1972.

Después de caída la dictadura de Trujillo (30-5-1961), por su gran compromiso social fue organizador de grupos sindicales de los empleados públicos, elegido 1er.presidente de la Asociación Nacional Empleados de Aduanas, y Presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos, e Instituciones Autónomas Descentralizadas del Estado (FENEPIA).

Reconocimiento al Mérito del historial Laboral Capaz y Honesto en Función Pública Aduanera

Evidencias claras de capaz trayectoria en la función publica, entre otros tantos merecidos reconocimientos, fue honrado por la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) del Secretariado Técnico de la Presidencia con la “Medalla al Mérito del Servidor Público”, instituido para honrar a funcionarios y empleados públicos que observaran una conducta ejemplar, resaltando su desempeño en la Dirección General de Aduanas, 1983.

Así también recibió el galardón, “El Gordo del Año de 1984”, por Trayectoria Técnica y Honestidad demostradas en la Administración Aduanera”, otorgado por el programa más visto de la televisión nacional, “El Gordo de la Semana” de su productor, y multifacético humorista, humanista y filántropo, siempre muy bien recordado, Freddy R.A. Beras Goico

Al final de su gestión en la Dirección Gral. de Aduanas,1982-1985, recibió el “Trabucazo del año de 1984, por ser funcionario más Idóneo del Gobierno”, escogido a través de una encuesta pública organizada por el periodista Danilo Ortega, en una Pagina del Periódico vespertino, Última Hora, ya desaparecido. Citas de Referencias del texto, “Poema para un viaje y otro más” del autor, Jorge Noboa Herasme, Edición Tele-3, del 25-10-1985, pag.95.

Su desvelo por la capacitación del personal lo demostró en función de Sub Director General Técnico a cargo de la Escuela Nacional de Aduanas, y por su gran identidad con la institución, por su iniciativa en función de Director General de Aduanas, propuso la celebración del Día Nacional de las Aduanas, 21 de septiembre, aprobado por Decreto No. 1221-1983 del Poder Ejecutivo, celebrado por primera vez, 21 de septiembre del año 1983.

En 1ra. celebración, también por su iniciativa se creó la Galería de Directores Nacionales de aduanas, y apertura del álbum histórico de la Dirección General, donde figurarían los empleados meritorios de la Institución, presentado en ocasión de la conferencia dictada por el Dr. José Rafael Abinader, Secretario de Finanzas “El Impuesto Aduanero como Instrumento del Desarrollo nacional”, en el Salón de Música de la Biblioteca Nacional.

Como reconocimiento póstumo de empleados valiosos que prestaron un servicio capaz y honesto, lo que siempre reivindicaré, en fecha 23-11-2022 a través de una comunicación a la actual Dirección general de aduanas, sugerí que el auditorio de la Sede Central de la institución a su memoria se designe con el nombre de Rafael Danilo Noboa Herasme, ex Director General de Aduanas (1982-1985), y para los fines remití adjunto su hoja de vida.

Sr. Luis Scheker Hane, Escalafón en la Función Pública Aduanera

Luis Scheker Hane, ex Director General de Aduanas en el período de año 1957, hasta 1962. Honorable servidor público que escaló a la más alta posición en la institución en base al conocimiento, experiencia, entrega al desempeño capaz, demostrando en la práctica del ejercicio público responsable en una institución compleja, recaudadora de impuestos, que al Estado se ingresa para servir con entereza, y defender con coraje el patrimonio público.

En la nómina de la Dirección de Presupuesto del personal de la Receptoría General de Aduanas de 1927, el Sr. Sheker Hane desempeñaba el puesto de auxiliar de estadística, y al 31 de julio del año 1940 tenía a cargo la función de tenedor de libros de estadística, registro de rigurosas informaciones del comercio de importación y exportación de la R.D. así como recaudación de los impuestos, a la fecha devengando salario RD$ 90.00 pesos.

Conforme su historial de servicio público, desempeñó funciones en el Estado, entre otras instituciones: la Dirección de Catastro Nacional, Impuesto sobre la Renta, Secretaría de Finanzas, Vicegobernador del Banco Central en el corto período de gobierno del profesor Juan Bosch (27-2-1963 al 25-9-1963), y Gobernador del Banco Central, designado en el Gobierno constitucionalista del Cnel. Francisco A. Caamaño Deñó, guerra patria de 1965.

Resaltando que, por su trayectoria de eficiencia, eficacia y probidad demostrada en el desempeño de la función pública, fue reconocido por la Oficina Nacional de Planificación en el año de 1978, por sus lauros, merecedor de la Medalla al Mérito del Servidor Público.

A su memoria, el día 27-8-1996 fue designada una calle en el Polígono central de la ciudad de Santo Domingo, D.N. Ensanche Naco, antigua calle primera, con el nombre del Sr. Luis Scheker Hane, cito la información publicada en ocasión de este merecido reconocimiento:

“homenaje acertado y merecido porque reconoce a un hombre incuestionable: servidor público durante el trujillato, y no enturbió su conciencia con la complicidad salvaje ni se prestó a lisonjas y adulonerías complacientes. Administrando millones que pudieron ilegítimamente enriquecerlo y, sin embargo, de cada función desempeñada salió pobre”.

https://listindiario.com/puntos-de-vista/2017/06/27/471738/hoy-quiero-hablar-de-luis scheker.html

Raúl González Méndez, decano de las aduanas R.D. ingresó como mensajero, y ascendió por Escalafón

Don Raúl fue un reconocido decano de las aduanas, ingresó al servicio de mensajería en la Aduana de San Pedro de Macorís, 23-12-1933, siendo interventor el Sr. Willian Pullian, escalando entre otros cargos a verificador, Enc. de verificación, Sub Colector Aduana del Puerto de Santo Domingo, y Colector de Haina Occidental, y uno de los fundadores de la Colecturía del Puerto de Haina Oriental, hasta alcanzar la Sub Dirección General Técnica.

Terminó su carrera después de 67 años de servicio en el año 2000, como Asesor Técnico de la Dirección Gral. de Aduanas, miembro titular de Comisión Técnica Deliberativa que integró al Sector Privado en deliberaciones técnicas de clasificación arancelarias desde su creación en diciembre de 1996, en la 1ra. Gestión de Miguel Cocco Guerrero (1996-2000).

Por su loable trayectoria en la función pública de las aduanas, entre otros merecidos reconocimientos, por iniciativa del Sr. Teófilo Quico Tabar, Director General de Aduanas (1986-1996), en el año de 1987, ejerciendo función de Sub Director General Técnico, Don Raúl González fue condecorado por el entonces presidente de la República, el Dr. Joaquín Balaguer Ricardo con la gran orden de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Caballero.

También recibió lauros de los Programas de televisión el Gordo de la Semana, de su productor Freddy Beras-Goico, y Sábado de Corporán, de Rafael Corporán de los Santos.

En 1997, la visionaria Gestión de Miguel Cocco, Director General (1996-2000), instituyó a su memoria galardón “Raúl E. González Méndez”, para honrar a empleados meritorios, distinción que incluía una placa del Ministerio de Hacienda, y la DGA, con un mensaje al empleado distinguido, seleccionado entre los candidatos propuestos a recibirlo, por una Comisión de alto nivel designada por la institución: “La eficiencia y honradez con la que ha servido lo acreditan empleado meritorio del año de 1998”, y en metálico RD$65,000.

Para mi y familia fue un grato honor ser el 1er. galardonado a la fecha desempeñando la función de Administrador aduana del Puerto de Haina Oriental, el principal en términos volumen de operaciones de cargas de importación y exportación, representando estimado del 62% de las recaudaciones de los derechos e impuestos, notificado a través del oficio No.17931 del 31-7-1998, del Lic. Miguel S. Cocco Guerrero, Director General de Aduanas.

El Sr. Luis Eduardo Dottin, hombre sosegado de gran paciencia, ingresó como oficial de 3ra. Clase a la Colecturía de Aduana de Puerto Plata en el año de 1940, último año de la Receptoría General de Aduanas a cargo de interventores de los EE.UU. terminando las funciones en la institución en el año 1986, como Sub Director General de la Región Norte.

Sr. Dottin era ejemplo de pulcritud en la función pública, aprendí mucho de él, agradecido también de su distinguida esposa, Doña Dalila ya que, en mi desempeño de administrador de Aduana del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata, (1988-1989), designado por el Sr. Teófilo Tabar, oficio No. 01965, 15-2-1988, tuvieron la amabilidad de acogerme en su residencia de la calle Prof. Juan Bosch No. 26, anterior John F. Kennedy.

Jorge Cruz Reyes, ejemplo de superación en la institución, siempre dispuesto a servir, ingresó como simple empleado en labor de mensajería, escalando a oficial verificador, oficial 1ro; Colector de las principales aduanas marítimas y aéreas del País, y docente de técnicas Aduaneras, cuyas enseñanzas contribuyeron grandemente a mejoras constantes del servicio, terminando su carrera como Sub Director General Operativo en el año 1996.

Lic. Cruz Reyes en función de Sub Director General Operativo, ejercía además el cargo de administrador de aduanas del Aeropuerto Internacional de Las Américas, por ser esta colecturía la más compleja, ya que se realizan las operaciones por las terminales de cargas y, también de pasajeros, siendo para mi un gran reto tener la honrosa misión de relevarlo en dicha función, oficio No. 3707, 12-1-1996 del Sr. Teófilo Quico Tabar, Director General .

En su historial es de resaltar, que por su gran vocación social a principios del año de 1962 junto a un grupo de valiosos jóvenes trabajadores dominicanos, fue de los fundadores de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos (CASC), reunión convocada 28 de enero 1962, por promotores, entre los que figuraron: Henry Molina, José Gómez Cerda, Gabriel del Río, Jesús Caminero Morcelo, Porfirio Zarzuela, Rafael Hidalgo, entre otros.

Luis M. Hernández Villamán, oficial de aduanas, escalando por deseo de superación a oficial verificador, y en 1940 había alcanzado la Función técnica de oficial liquidador, Subcolector de aduana, y Colector en las principales aduanas de Puertos y Aeropuertos internacionales, terminando la carrera en función de Sub Director Gral. Administrativo.

Sres. Luis Felipe Mézquita, Juan De Jesús Biers, y Silverio Ramos Rosario, excelentes técnicos de la carrera con gran vocación de servicio, experiencia de larga data, y una honradez a todas pruebas, quienes escalaron a Colectores de Aduanas marítima del Puerto de Haina occidental, Administrador Aduana marítima de Puerto, y Encargado del Negociado Aduanero Aeropuerto Internacional Geral. Gregorio Luperón de Puerto Plata.

Dra. Dinorah Industrioso, de trayectoria técnica ejemplar, Consultora Jurídica DGA, docente de técnicas y normativas aduaneras, quien por 44 años prestó servicios con total entrega a la institución, a la que ingresó a principios de década del 1960, y por dificultades congénitas, aún prestando su servicio le amputaron las extremidades inferiores, y con muchas dificultades asistía diario a labores habituales, hasta concluir su historial en DGA

Para rememorar su legado en la Institución, la gestión de Miguel Cocco (2004-2009), a instancia de la directiva del Club de Empleados de Aduanas Inc. avalada por la Dirección General, aprobó por Resolución No. 01-2005, “Maratón Confraternidad Aduanera Dra. Dinorah Industrioso”, actividad social y deportiva que integraba a nivel nacional con gran entusiasmo la familia aduanera, y se celebró por 4 años consecutivos (2005- 09).

La Propuesta de honrar la trayectoria de la distinguida profesional y técnica aduanera fue presentada por el equipo que presidiera en la función de Sub Director General Operativo (2004-2009), y ex presidente fundador del Club de Empleados de Aduanas (1988-1995), en la también visionaria gestión del Sr. Teófilo Quico Tabar, Director General de Aduanas.

El Maratón de Confraternidad Aduanera Dinorah Industrioso se organizaba en el Parque Mirador Sur desde el año 2005, hasta febrero del 2009, 3 meses antes de la desaparición física de Miguel Cocco (20-5-2009), y se dedicaba a una personalidad distinguida del País que por su ejemplo de vida útil y principios éticos, fuera referente moral para la sociedad.

Gabino José Polanco, con función actual Sub Director General Técnico de la DGA

El Sr. Gabino José Polanco, técnico calificado de carrera aduanera, y profesional (MA) de trayectoria en la Dirección General de Aduanas, el año 2009 en función de Enc. del Depto. Estudios Aduanero fue electo 1er. vicepresidente del Sistema Armonizado, período 2009-2013, en la 43va. Sesión del Comité de Revisión del S.A. seleccionado por unanimidad por representantes de los 136 países asistentes, partes signatarias de OMA, Bélgica, Bruselas.

A continuación, la hoja de vida en el servicio de la función pública aduanera del Sr. Gabino José, por considerarse a la fecha, el último técnico de carrera a nivel de subdirección, ascendido por escalafón en base a méritos del desempeño, aunque si bien permanecen en el servicio, valiosos técnicos (as) calificados (as), no han tenido la oportunidad de que sus méritos en la DGA les sean reconocidas, para escalar a a posiciones que le corresponden.

El actual Sub Director General Técnico (2013-2023), es ejemplo de superación, conforme registra su historial de servicio en la función pública aduanera, ingresó el 1ro. de marzo, 1985, como Celador de Aduana 1, y con denodado esfuerzo, espíritu de superación ha ascendido por escalafón, alcanzado los más altos niveles técnicos, profesionales, DGA.

Cito entre otros cargos que ha ocupado en base al mérito en el desempeño logrados por su total entrega, la consagración a la función aduanera que le es característica, apegado a principios éticos: oficial verificador, Enc. de Verificación, Sub Colector, Administrador de las principales aduanas; excelente profesor de las técnicas y nomenclaturas de aduanas, conferencista en instituciones y centros académicos públicos y de universidades privadas.

Así también ha dedicado su valioso tiempo a engrandecer a la institución, compartiendo conocimientos con sus compañeros de labores, ejemplo del que soy testigo de excepción; autor de compendios didácticos enseñanzas técnicas y normativas aduaneras, entre estos: Legislación Aduanera; Reconocimiento y verificación de las mercancías, tomos I y II; las modificaciones del Arancel de Aduanas, sus adecuaciones desde el año de 1996 a la fecha.

El equipo técnico de la Sub Dirección General que preside el Sr. Gabino, conforme política institucional, han jugado un rol preponderante en la adecuación del actual Arancel de Aduanas, a la fecha estructurado en base a la 7ma. Enmienda, versión 2022, aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), actual OMA, el 28-6-2019, y a la Versión Única en español, la 7ma. Enmienda 2022, conforme la portada de la nueva edición, DGA.

Resalta su labor ante organismos internacionales de cooperación técnica: vicepresidente del Sistema Armonizado, miembro del Sub Comité de Revisión ante la OMA, 2009-2013; y delegado de la R.D ante el Convenio Multilateral de Cooperación y Asistencia Recíproca de las Direcciones Nacionales Aduanas América Latina, España y Portugal (COMALEP), en el Comité relator de la Versión Única en Español del SA, hasta su aprobación en 1994.

Como muestra fehaciente de gratitud a su invaluable servicio, y de lealtad a la institución, ha sido reconocido en múltiples ocasiones por la Dirección Gral. de Aduanas, resaltando el honroso reconocimiento recibido en el marco de la XXV Conferencia Regional de Directores Nacionales de Aduanas, (CRDGA-2023), 15 y 16 mayo, 2023, y XLIII Reunión del Convenio multilateral de Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP), celebrada en el Hard Rock Hotel y Casino en Punta Cana, R.D. días 18 y 19, mayo 2023.

Para tan memorable ocasión, la Dirección General de Aduanas que preside el actual Sr. Director, Eduardo Sanz Lovatón, presentó un documental que resalta su hoja de vida, la trayectoria de servidor público eficiente, capaz y honesto en su única función laboral, las aduana, sus valiosos aportes, la gran identidad y el orgullo de pertenencia a la institución.

Luis Sánchez Díaz, ex subdirector general operativo y miembro del Consejo de Dirección de la DGA; ex administrador de las 7 Aduanas Marítimas y Aéreas Principales; ex asesor honorífico de la DGA 2 años (inicio plan Aforo Unificado)

con salario de RD$1.00 peso mensual; ex vicepresidente del Plan de Retiro de los Empleados de la DGA;

expresidente Fundador Club de Empleados de la DGA, y docente universitario de grados, y posgrados.