El partido La Fuerza Del Pueblo, les has tocada una dura batalla desde antes de nacer, pues muchos son los aprestos desde el gobierno y el PLD por abortar el nacimiento de esta importante institución al servicio de la sociedad a pesar de todas las barreras y obstáculo que han colocado en el camino hemos ido avanzando con paso firme, venciendo cada obstáculo.

El PLD dice que está intacto con la salida del expresidente, sin embargo, no escatiman esfuerzo para torpedear el nacimiento de esta joven institución, ¿me pregunto por qué? Dicen que tienen las elecciones ganada y que no La Fuerza Del Pueblo no sacara un regidor, pero, a cada paso que da la naciente institución política procuran aniquilarla.

El gobierno debe ser el primero en garantizar la participación de los distintos actores en las elecciones y si alguien debe sentirse culpable del nacimiento de la nueva fuerza política es el PLD, quien con su accionar y afán desmedido de los grupos internos se llevaron por delante la entidad política. Es posible que no lo estén mirando en este momento pues, es muy temprano para ablandar habichuela, el tiempo pondrá cada cosa en su lugar.

La sociedad debe tener claro que el mayor activo político que tiene en este momento es La Fuerza Del Pueblo, una institución naciente con vida propia, donde la sociedad tiene la oportunidad de canalizar los cambios y transformaciones sociales a la que aspira.

La Fuerza Del Pueblo tiene la responsabilidad de realizar los aportes para transformar el estado de cosa en la que nos encontramos, enfrentar los grandes desafíos del presente y futuro de la administración pública. Deberá ofrecer y comprometerse a transformar el país y sus instrucciones pues el lastre social que significan para la sociedad hoy no se justifica y deja mucho que desear de la mayoría de ellas.

El desafío es grande, pero, la sociedad puede estar segura y confiada que al director de la orquesta @leonelfernandez le sobra capacidad, visión e interés en devolverle la vida institucional al país como parte de su legado y compromiso con la presente y futura generaciones.

Por Arquimedes De Jesús

