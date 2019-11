La Fuerza del Pueblo presentará equipo de campaña en Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK ._ La Fuerza del Pueblo (LFP), que postulará al ex presidente Leonel Fernández como su candidato en las elecciones presidenciales de 2020, informó que presentará su equipo estatal de campaña en la ciudad de New York, en Estados Unidos.

Los organizadores de la actividad manifestaron que el equipo estará integrado por figuras prestantes del ámbito político, comunitario, empresarial, profesional y otras áreas, además de miembros de la Dirección Política (DP) y la Dirección Central (DC).

Dijeron que la presentación del equipo, se hará en una conferencia de prensa que será anunciada en los próximos días, y los principales dirigentes adelantaron que de inmediato, se pondrán al frente de los trabajos electorales y el reclutamiento de miles de votantes, para contribuir a una nueva victoria de Leonel en los referidos comicios, que es el líder de la oposición al Gobierno.

Explicaron que el equipo de campaña se integró después que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Junta Central Electoral (JCE), aprobaron la candidatura de Leonel para que compita en las elecciones de 2020.

Entre los integrantes del equipo de campaña, que estará coordinado esta el ex embajador alterno en la ONU y ex miembro del Comité Central del PLD Gregorio Morrobel, también figuran los ingenieros Ramón Santana y Carlos Feliz, ex presidentes del PLD en El Bronx y Manhattan, el ex embajador alterno Juan Isidro Martínez, el diputado de ultramar en la circunscripción #1 de Estados Unidos, Alfredo Rodríguez.

Además de los licenciados Pablo García, Miguelina Fabián, Francisco Robles, Gustavo Rodríguez, el doctor Pascual Ramírez, el empresario y activista Jaime Vargas, el ingeniero y ex dirigente del PRD, Rafael Montes de Oca, la empresaria Cira Ángeles, Homar Reyes, y el doctor Roberto López.

