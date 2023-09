‘La Fuerza de Creer’ es protagonizada por talento dominicano

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La actriz dominicana Marta González es una de las protagonistas de la cuarta temporada de la miniserie “La Fuerza de Creer” que se transmitirá por Univisión del lunes 25 al viernes 29 de septiembre de este 2023.

En esta ocasión, González interpreta a “Altagracia”, una mujer fuerte, que ejerce una especie de respeto entre la familia, pues siempre ha sido el lazo que los mantiene unidos.

Recuerda que a principios de abril hizo un casting para dos de los personajes principales, el de Santa y el de Altagracia. Aproximadamente a las dos semanas le avisaron, pero para audicionar solo para “Altagracia”, luego regresó a República Dominicana para finalizar su participación en una película.

“Al cabo de unos días me notificaron que el personaje de Altagracia se lo habían dado a la otra actriz; ese es el día a día en la vida de un actor, así que me lo saqué del «sistema”, en la carrera de la actuación siempre hay más no que sí”, señala.

De la misma manera Marta rememora que pasaron pocos días, era un jueves y la serie se empezaba a grabar el lunes siguiente en la ciudad de Miami. “Me marcaron esa misma tarde con la gran noticia de que el personaje era mío, al final no se llegó a un acuerdo con la otra actriz y la producción decidió apostar a mí. ¡Lo que es para ti ni, aunque te quites y lo que no ni, aunque te pongas! Así que empaqué todo lo de mi hija, Sienna, y salí corriendo a mi casa de Miami”.

Explica que todo fue muy rápido para estudiar a fondo el personaje. “Apenas tuve dos días para estudiar mis primeras escenas. Literalmente preparé el personaje sobre la marcha. “Altagracia” es de nacionalidad dominicana, entonces por ese lado llevaba las de ganar. Conté con un gran equipo de producción, el cual me recibió con mucho amor con un director que me guió y me apoyó en la creación del personaje. Entre todos fuimos creando y moldeando mi “Altagracia” y a cada uno de los personajes, fue un extraordinario trabajo en equipo”.

El personaje de “Altagracia” despierta muchas emociones, admiración y simpatía en Marta. “Fue un rol muy bonito de interpretar. “Altagracia” al igual que yo es dominicana, hija de padre mexicano y madre dominicana, su historia me trae añoranza, me llevan a la Marta de niña, a mis costumbres dominicanas y a nuestra gastronomía”.

Reitera que en la piel de “Altagracia” se sintió muy cómoda, ella es una mujer de muchas virtudes. Trabaja como técnica de laboratorio, es muy curiosa y apasionada en todo lo que hace. Madre de dos niños y lleva la batuta en su familia. “La verdad tenemos muchas cosas en común y me llevó a reflexionar en cosas que Marta tiene que mejorar”.

Una de las grandes lecciones que le deja este personaje es la importancia de la familia, de ser fiel a nuestras esencias y raíces. “Es una historia de amor y de superación. A través de su desarrollo nos muestra que no hay nada más valioso que tu núcleo familiar. No importa qué tan grande sea el problema que están afrontando, la comunicación y la unión familiar serán la base para la solución”.

““La Fuerza de Creer”” es un proyecto educativo que fomenta la ciencia en las escuelas, una historia bellísima, cargada de valores familiares.

La actriz dominicana reitera que el mensaje que se quiere transmitir con esta miniserie es aprovechar la fortaleza de una familia latina para promover el aprendizaje informal de la ciencia en las escuelas. “Al finalizar la serie nos daremos cuenta de que más allá de los lazos de sangre, lo que realmente mantuvo unidos a los miembros de la familia fue su genuino interés por salir adelante juntos, superando los obstáculos, aceptando al mismo tiempo sus diferencias”.

Es una historia real e inspiradora que resalta las tradiciones, los valores humanos, la unión familiar, la importancia de la educación en el hogar, entre muchos más.

Marta define la experiencia de ser parte de esta miniserie como maravillosa. “Trabajé, sí es que así se le puede llamar, porque más bien me divertí por seis semanas con un grupo profesionales de primera. Un equipo de dirección y producción extraordinarios que trabajaron a todo pulmón para que todo saliera mejor que lo planeado. Ha sido un honor formar parte de la primera miniserie para Televisa Univisión donde dos dominicanas tienen los roles protagónicos. ¡Ha sido un sueño!”.

Expresa la alegría de saber que una empresa como Televisa Univisión destaque, célebre y permita contar esta gran historia. “Si no me equivoco» es la primera vez que en la pantalla de Televisa Univisión hay dos talentos criollos protagonizando junto a una actriz mexicana. Y esas somos Wendy Regalado y yo. Es un logro muy grande para mi carrera. Me siento muy honrada de que el mundo conozca un poco más de la cultura dominicana a través de esta bonita historia haciéndole honor a Quisqueya justo en el mes de la Hispanidad”.

Finalmente, Marta informó que después de esta miniserie tiene en post-producción «Estrella», del director dominicano Ronni Castillo; un drama llamado «La Cigüeña”, producida por Lántica y dirigida por el gran Alejandro Andújar, y un drama biográfico de la vida del Padre Emiliano Tardif.