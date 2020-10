La fotografía de The Crown que ha enloquecido a los fanáticos

EL NUEVO DIARIO, INGLATERRA.- Los fanáticos de la serie inglesa The Crown, que narra la historia del ascenso de la Reina Isabel II a la corona, han esperado con ansias el estreno de la cuarta temporada que se centrará en el compromiso y el matrimonio de la princesa Diana, interpretada por la actriz Emma Corrin y del príncipe Carlos, interpretado por el actor Josh O’Connor.

La cuenta oficial en Twitter de la serie, que figura bajo el nombre de @TheCrownNetflix, compartió una fotografía de Corrin con una versión del gran vestido de novia Emmanuel con volantes de la princesa Diana de su boda en 1981. “Un primer vistazo al vestido de novia de la princesa Diana. La diseñadora de vestuario ganadora del premio Emmy Amy Roberts quería capturar el mismo espíritu y estilo del diseño original de David y Elizabeth Emanuel, sin crear una réplica para Emma Corrin”, se lee en el tuit.

Las reacciones no se hicieron esperar, pues los fanáticos enloquecieron al ver la fotografía de la actriz luciendo una versión del icónico vestido que uso la princesa Diana. “¡Oh Dios mío, el espíritu del vestido ciertamente ha sido capturado! Y enhorabuena al equipo de casting y al equipo de maquillaje / estilismo. Tuve que volver a comprobarlo. No puedo esperar a la fecha de estreno”, escribió la usuaria Katherine Purcell, mientras que Meg destacó “Cuando era niña, me encantaba lo esponjoso que era su vestido. Totalmente icónico. Es tan de princesa”.

La cuenta también ha estado provocando a los fanáticos y tanteando con imágenes de la próxima temporada los escenarios que los seguidores podrán disfrutar.

La cuarta temporada está se estrenará el 15 de noviembre, y Netflix ya ha anunciado que la temporada 5 está programada para comenzar a filmarse en junio de 2021, y aprovechó para revelar que sería la última, sin embargo, el creador de la serie, Peter Morgan, revirtió su decisión. La sexta y última temporada se rodará en 2022, a menos que Morgan cambie de opinión nuevamente.

