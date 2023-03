La Fiscalía alemana registró una embarcación tras explosiones del Nord Stream

EL NUEVO DIARIO, BERLÍN.- La Fiscalía general alemana confirmó este miércoles que ha registrado una embarcación sospechosa en sus investigaciones en torno a las explosiones que inutilizaron los gasoductos Nord Stream y cuya autoría apunta, según medios de Estados Unidos y Alemania, a un grupo pro-ucraniano.

El registro tuvo lugar el pasado enero, informa la televisión pública ARD, que cita fuentes de esa Fiscalía, y se produjo en un embarcación alemana utilizada por una empresa polaca que presuntamente transportó material explosivo.

La confirmación por parte de la justicia alemana sigue a las revelaciones difundidas ayer por el diario The New York Times sobre esa presunta pista pro-ucraniana, a la que siguieron nuevas informaciones de la ARD y otros medios alemanes sobre dicha embarcación.

Tanto el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, como la de Exteriores, Annalena Baerbock, han advertido en contra de adoptar «conclusiones precipitadas» de estas informaciones de los medios.

«Sigo estas informaciones con gran interés. Pero hay que esperar a ver qué se confirma», afirmó el ministro de Defensa, Boris Pistorius, en declaraciones a la radio pública Deutschlandfunk, en un aparte del consejo informal de ministros de la Unión Europea (UE) que se celebra en Estocolmo.

«No vamos a plantearnos las posibles repercusiones en nuestras relaciones con Ucrania sobre la base de estas investigaciones», zanjó Pistorius, quien alertó de que tales informaciones pueden acabar siendo «una acción bajo bandera falsa».

The New York Times y ARD incidieron ayer en una posible vía pro-ucraniana, sin definir, como responsable de las explosiones que inutilizaron el pasado septiembre Nord Stream 1 y 2.

La investigación por parte alemana identificó presuntamente la embarcación utilizada para ello, alquilada por una empresa con sede en Polonia propiedad de dos ciudadanos ucranianos.

De acuerdo a la versión de la ARD, en la operación participó un equipo de seis personas, compuesto por un capitán, dos buzos, dos asistentes de buceo y una doctora, cuyas nacionalidades no han sido esclarecidas, ya que aparentemente usaron pasaportes falsos para alquilar la embarcación.

Siempre según estas fuentes, este equipo se hizo a la mar el 6 de septiembre desde el puerto alemán de Rostock (norte) y la embarcación pudo ser localizada al día siguiente en la península de Darss (al noreste) y más adelante en la isla danesa de Christianso.

En una de las mesas del yate, que fue devuelto a la empresa propietaria sin ser limpiado, los investigadores habrían encontrado huellas de explosivos.

The New York Times informó por su parte, citando fuentes de la inteligencia estadounidense, de que hay pruebas que apuntan a un grupo pro-ucraniano, aunque al mismo tiempo subrayan que no hay indicios de que el Gobierno de Kiev estuviese al corriente o aprobase la operación.

Los gasoductos Nord Stream 1 y 2 no transportaban gas cuando fueron volados, ya que Rusia había interrumpido el flujo de gas a través del primero a lo largo del verano, oficialmente por problemas técnicos, mientras que el segundo nunca había llegado a entrar en funcionamiento.

Las explosiones se produjeron el 26 de septiembre de forma paralela en varios puntos y afectaron a tres de los cuatro canales que forman los gasoductos.

Relacionado