La filosofía en la actualidad

En numerosos países occidentales, la educación está experimentando una mutación sin precedentes. Ante la gran cantidad de información que existe hoy día, las sociedades más avanzadas están adaptando sus planes de estudio a la realidad actual, dominada por las nuevas tecnologías (informática), las especializaciones y el pragmatismo en los estudios superiores. Este hecho provoca que se revisen algunas materias que a simple vista parecen de poca utilidad, como la filosofía. La filosofía, como le ocurrió al latín, se encuentra con la guillotina neoliberal materialista, en la todo tiene que tener una productividad o un objetivo claro.

Los conspiranoicos argumentan que las élites prefieren a una sociedad sumisa y manipulable, una sociedad que no sepa pensar por si misma. Una sociedad con poca capacidad de autocrítica y obediente a la dinámica económica actual.

Es muy interesante comparar las teorías de los principales filósofos de la historia con los conocimientos que tenemos en la actualidad. No es ninguna sorpresa que la mayoría de ellos se equivocaron en sus afirmaciones. Sin embargo, el hecho de que se plantearan las preguntas fundamentales es importante en sí mismo. Cuánta razón tenía Ludwing Wittgestein al afirmar que todo lo que percibimos del mundo está condicionado por nuestro lenguaje. Hemos avanzado mucho desde que Aristóteles afirmara que los cuatro elementos básicos eran: tierra, aire, agua y fuego, más el ¨Eter¨, el elemento que formaba la materia del Universo. Cuantos de ustedes recuerdan qué era el

¨Arjé¨?. Ya en la Grecia clásica, Demócrito afirmaba que la materia variaba según el agrupamiento de los átomos.

Desde una revisión actual, solo unos cuantos filósofos estaban en el camino correcto. Este es el motivo por el que muchos ciudadanos y estudiantes, en la actualidad, consideran que la filosofía es una perdida de tiempo, y que no aporta nada útil a las sociedades modernas. El espectacular avance de la Ciencia en los últimos 200 años deja en una posición delicada a muchos grandes filósofos.

La filosofía nació en Grecia hacia el 2.500 a.C. La filosofía oriental se desarrolló principalmente en China e India. Ese intento de cuestionarlo todo puede no tener fin. Aquel ¨solo se que no se nada¨ queda como una frase bonita, pero esconde una falsa modestia. Es evidente que hay muchas cosas que no sabemos, pero algo sabemos, aunque sea poco, después de tantos avances tecnológicos y científicos. Según Popper (falsacionismo) es factible demostrar que una teoría es falsa, pero nunca se puede demostrar que una teoría es verdadera. En una ocasión, un joven psicólogo, me trató de convencer de que él podía demostrar que Dios no existe. Para mi es imposible demostrar la existencia o no de Dios. Es una cuestión de Fe, no de lógica.

En ocasiones, la filosofía le da tantas vueltas a las cosas, que terminamos por no tener nada claro.

¿Qué es lo real, lo verdadero o lo justo? Muchos de los temas planteados son subjetivos. El anhelo por comprender el mundo que nos rodea es innato a los seres humanos. Preguntas como: Quiénes somos?, Cuál es el origen del Universo, Dios existe? ¿Cuál es el origen del conocimiento y de la vida?, Qué es el bien y el mal?, Qué es la belleza?, nunca están de más en la sociedad.

Desde la filosofía se buscan las respuestas racionales que se le plantean al ser humano y a la sociedad. Se dice que el término fue inventado por Pitágoras. Etimológicamente, deriva del griego, y significa ,¨amor por la sabiduría¨. La filosofía abarcaba demasiados conocimientos en el pasado, de ahí que fuese difícil profundizar en ellos. La metafísica, la epistemología, la ética, la lógica, la política, el lenguaje o la religión, nacieron dentro de la filosofía. Muchos de ustedes no saben que grandes pensadores de la historia universal como Confucio, Buda o Laozi, están considerados como filósofos.

Es importante conocer a personajes como: Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, René Descartes, Hegel, Nietzsche, John Lock, Wittgestein, Kierkegaard, Thomas Hobbes, Enmanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Spinoza, Montesquieau, Voltaire, Rousseau, Auguste Conte, Francis Bacon, John Stuart Mill, David Hume, John Dewey, Karl Marx, Karl Popper, Jacques Derrida o Noam Chomsky.

No podemos entender el presente sin obras del pasado como ¨Critica de la razón pura¨ de Kant o

¨La República de Platón¨; que nos habla sobre el comportamiento social del hombre. Thomas Hobbes, nos hizo ver que el poder político no procede de Dios, sino de un contrato social, que provoca que las personas dejaran de ser súbditos y se convirtieran en ciudadanos. Descartes planteó que había una separación entre el espíritu y la materia. Spinoza decía que la Iglesia y las instituciones eran creadas por el hombre para controlar a los hombres. Son de interés general, obras como ¨El contrato social¨ de John Locke. ¨La ideología como lenguaje¨ de Theodor Adorno, en la que predice que la capacidad de pensamiento crítico agoniza en favor de lo políticamente correcto. O la ¨Metafísica idealista de Friedrich Hegel.

Los filósofos han creado frases antológicas. Como decía Edmund Husserl, ¨la filosofía es la reflexión de la humanidad¨. ¨Pienso, luego existo¨, como afirmaba Descartes. ¨El hombre es por naturaleza un animal político¨ (Aristóteles). ¨El hombre es un lobo para el hombre¨ (T. Hobbes). Es una de mis preferidas, ¨La realidad es un proceso continuo que la inteligencia nos obliga a fragmentar para hacerla comprensible¨ (Henri Bergson). Dios es la imagen idealizada del hombre¨ (Feuerbach). ¨Elige la mejor manera de vivir; la costumbre te la hará agradable¨ (Pitágoras). ¨Los hombres ofenden antes al que aman, que al que temen¨ (Maquiavelo). ¨El pesimista es un optimista con experiencia¨ (Francois Turffaut). ¨La pruebe clara de que existe vida inteligente en otros planetas es que aún no han venido a visitarnos¨ (Sigmund Freud). ¨Nuestra esencia, es aquello que construimos nosotros mismos mediante nuestros actos¨ (Jean-Paul Sartre), muchas más.

La filosofía nos enseña a ver otras interpretaciones de la realidad. Otras disciplinas nos enseñan a pensar, pero no de la misma manera que la filosofía. En nuestro vertiginoso y competitivo mundo se está perdiendo la costumbre de escuchar al que piensa diferente, muchos se atrincheran en su verdad y de ahí no salen. Todo se convierte en una competición para saber quien tiene más razón, quien es más culto o más rico. Los informes PISA a nivel europeo, se centran en Ciencias, matemáticas y lengua, relegando las humanidades a un segundo plano. Somos animales sociales, de modo que aunque discutamos con los demás, también les necesitamos. Es una especie de relación amor odio, la que tenemos con nuestros congéneres. Les necesitamos para sobrevivir como especie.

No es buena idea relacionar Democracia y filosofía, ya que muchos filósofos clásicos, no tenían una visión de la democracia como tenemos hoy en día. De hecho, filósofos como Platón, Nietzsche o Heideger, eran antidemocráticos. Los grandes cambios sociales no proceden de los intelectuales, sino que en su mayoría proceden del pueblo llano, como ocurrió durante la Revolución francesa o Mayo del 68 del siglo XX. La filosofía no nos hace mejores personas, pero nos aporta puntos de vista diferentes que nos permiten vivir mejor en sociedad o en armonía con los demás. Ser más tolerantes en definitiva. Y eso, en mi opinión, está relacionado con la felicidad.

Con pensamiento crítico y conocimientos, podemos reducir el abuso de poder. Que no se aprovechen de nuestra ignorancia. Que no nos manipulen a través del chantaje emocional. Tenemos que intentar reducir el conflicto innecesario. Tenemos que escapar de la ¨propaganda ideológica¨ con la que se nos bombardean desde los medios para que no pensemos por nosotros mismos. Si lo pensamos bien, la polarización, es una manera de manipulación. Derecha-

izquierda, blanco-negro, bueno-malo. La vida real tiene multitud de grises, de matices o tonos intermedios. Hay que aprender a detectar el pensamiento sesgado.

A esto hay que añadir que algunos profesores no hacen atractiva la filosofía, por lo que muchos alumnos terminan por odiarla. La nueva ley española (La Ley Celaá) sustituye la filosofía por una nueva materia llamada¨Educación en Valores Éticos y Cívicos¨. Se teme que esta nueva materia esté cargada de ideología partidista. Lo más llamativo del caso es que sea un partido de izquierda el que promueve su eliminación. Pero se trata de una dinámica anterior, ya con la Ley Wert, se relegó la Filosofía a una materia optativa. En última instancia serán las Comunidades Autónomas las que elijan cuántas horas le dedicarán. Se hace necesario no enfrentar a la población, sino unirla en objetivos comunes. ¿Hay algo más importante que aprender a pensar?

Los tiempos cambian. Todo fluye. En el pasado, un filósofo hacía referencia a una persona sabia, cultivada, inteligente. Hoy, hace referencia a un tipo raro, a una persona que habla mucho sin decir nada concreto. De ahí la expresión filosofar. La filosofía es lo opuesto a la ignorancia. Nos hace entender que en un mundo cambiante no existen verdades absolutas. Una sociedad con conocimientos filosóficos estará mejor preparada para resolver los problemas que se presentarán en la vida. El pensamiento racional y critico que promueve la filosofía nos proporciona una armadura ante la crisis de sobreinformación que existe en el mundo lleno de intereses partidistas y sectarios. Aunque vivamos en un mundo dominado por la Ciencia e Internet se hace más necesario que nunca aprender a pensar.

La filosofía nos enseña a pensar como seres inteligentes que viven en sociedad.

El carácter multidisciplinar de la filosofía está por todas partes. Se podría repasar la historia moderna de Occidente desde la filosofía griega. Desde los diálogos socráticos, el relativismo, los sofistas, el hedonismo, el escepticismo, la ilustración, el capitalismo, la posmodernidad, el relativismo y el pensamiento débil. Y no solo eso, puede que el racionalismo, el empirismo, el idealismo, el escepticismo y el materialismo, desaparezcan de la vida de muchos alumnos.

La gran cantidad de información que la humanidad ha acumulado, nos obliga a seleccionar unos conocimientos básicos que se conviertan en cultura general. En el pasado, la mayoría de los filósofos tenían otras profesiones. Muchos eran ¨todólogos¨. Blaise Pascal, por ejemplo, era físico, matemático y filósofo. Otros eran matemáticos, astrólogos, físicos, naturalistas, etc. En la actualidad, las formaciones académicas tienden a la especialización.

Hoy en día, se hace más necesario que nunca aprender a pensar y ordenar tus pensamientos, ya que si no es así, seremos fácilmente manipulables. Cuanto más sepas, menos posibilidades hay de que te engañen. Por tanto, considero que la filosofía debería de continuar formando parte de la educación obligatoria. A esta materia, solo le hace falta una ¨puesta a punto¨ para adaptarla a los tiempos modernos. La filosofía es la cuna de la Ciencia.

Por Alcides Pimentel Paulino.

