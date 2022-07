La FIDE respeta la renuncia de Carlsen a defender su título mundial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID. – El presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), el ruso Arkady Dvorkovich, ha manifestado su respeto hacia la decisión del campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, de no defender su corona, aunque a su juicio es una “mala noticia para el espectáculo”.

“Magnus Carlsen se merece todo el respeto por parte de la FIDE y del mundo del ajedrez en cualquier decisión que tome. Muy pocas personas a lo largo de la historia pueden comprender y evaluar el coste tremendo que supone jugar cinco encuentros por el título”, señala Dvorkovich en un comunicado.

El presidente de la FIDE comprende la renuncia de Carlsen: “Muchos otros campeones, en otros deportes, han experimentado algo similar: con el paso de los años cada vez es más difícil encontrar motivación para entrenar y competir al más alto nivel, mientras que la recompensa por la victoria nunca se siente tan intensa como el primer día”.

El dirigente asegura que la FIDE ha estado siempre “abierta al diálogo”, dispuesta a “considerar propuestas específicas para cambiar el formato del Mundial” y revela que “algunas de estas ideas fueron debatidas en mayo con Carlsen y otros jugadores de primera línea y luego en Madrid (durante el reciente Torneo de Candidatos). “Tuvimos una reunión donde se habló abiertamente de todo, pero desgraciadamente eso no cambió su decisión”, se lamenta.

La renuncia de Carlsen a defender su corona contra el aspirante oficial, Nepómniachtchi, constituye, según Dvorkovich, “una decepción para los aficionados y una mala noticia para el espectáculo. Deja un gran vacío, pero el ajedrez está ahora más fuerte que nunca -en parte, gracias a Magnus- y el Mundial, una de las tradiciones más antiguas y respetadas en el mundo del deporte, seguirá adelante”.

La decisión de Carlsen, que se venía rumoreando desde diciembre pasado, cuando batió a Nepo en el Mundial de Dubai, se ha producido en el Día Mundial del Ajedrez.

El título tendrán que disputárselo el ruso, como aspirante oficial, y el chino Ding Liren, que terminó segundo en el Torneo de Candidatos de Madrid, el pasado 4 de julio.

Carlsen, de 31 años, destronó al indio Viswanathan Anand en 2013 y desde entonces ha defendido con éxito su corona contra el propio Anand, el ruso Sergey Karjakin, el estadounidense Fabiano Caruana y, en diciembre pasado, contra Nepómniachtchi.

“Lo he meditado mucho tiempo, durante año y medio. He hablado con mi equipo, con la FIDE y con Ian (Nepómniachtchi), y la conclusión es que no estoy motivado para jugar otro match, que no tengo ninguna inclinación a jugarlo y que, sencillamente, no voy a jugarlo”, explicó Carlsen al anunciar su renuncia.

El siguiente “match” por el título mundial está previsto que se juegue en la primavera de 2023 en una sede todavía por determinar.

