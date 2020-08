La Federacion Internacional de Esgrima pide elecciones en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Internacional de Esgrima solicitó al Comité Olímpico Dominicano propiciar un ambiente para que la Federación de este país celebre elección de un nuevo Comité Ejecutivo en breve plazo.

La solicitud del organismo internacional está contenida en una carta enviada por su presidente, el señor Vitaly Logvin, al presidente del Comité Olímpico Dominicano, el señor Luis Mejia Oviedo en fecha 13 de agosto del 2020, informó Gilberto Soriano, representante legal de la plancha Confraternidad Esgrimista

El señor Luis Ciprian Saro, representante de las siete asociaciones que conforman la plancha Confraternidad Esgrimista explicó que los hechos que han venido aconteciendo en la Federación Dominicana de Esgrima representan un retroceso a la institucionalidad y al derecho de elegir y ser elegido establecido en nuestra Constitución.

Acusan a José Manuel Ramos y Pedro Julio Quezada

“Es que lo que ha sucedido en la Federación Dominicana de Esgrima no tiene precedentes. Primero el señor Junior Arias Noboa, expresidente de la Fedomes, se inventó una serie de asociaciones que no existen y que no cuentan con el aval de la unión deportiva de sus respectivas provincias como lo establece los estatutos; así como la complicidad de dos miembros de la Comisión Electoral, los señores José Manuel Ramos y Pedro Julio Quezada, para llevar a cabo una crisis electoral”, expresó el señor Luis Ciprian Saro.

Posterior a estos hechos fueron depositados, mediante instancia y actos de alguacil, todos nuestros reclamos e ilegalidades cometidas, la respuesta que recibimos fue un silencio de las autoridades olímpicas. Luego de esto el 25 de febrero 2020 el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico emitió la resolución para la realización de una asamblea de asociaciones a celebrarse el 19 de marzo 2020, la cual fue suspendida sin previa consulta con las partes interesadas de manera unilateral con el alegato de que no se tenía el aval de la Federación Internacional de Esgrima.

Han acontecido nueve meses y la Federación Internacional de Esgrima ha estado dándole seguimiento al caso, que por la vía estatutaria se ponga fin al impase creado por miembros del Comité Olímpico Dominicano en complicidad con el señor Junior Arias Noboa. El COD ha comprometido su imparcialidad, credibilidad y autoridad frente a este proceso, dice la nota enviada por Soriano.

“Nosotros como asociados solicitamos al Comité Olímpico Dominicano fijar las fechas para la realización de las elecciones de la Federación Dominicana de Esgrima que desde diciembre 2019 ha estado en limbo. Queremos dejar bien claro a la opinión pública nacional que nosotros lucharemos hasta el final porque estamos del lado de la razón y la verdad”, expone el señor Luis Ciprian.

Dice la nota que el COD ha inobservado los estatutos de la Federación Dominicana de Esgrima, los estatutos del Comité Olímpico Dominicano, su propia resolución del 25 de febrero, las irregularidades y violaciones cometidas por sus miembros, ignorando las siete asociaciones que han hecho reclamos por las vías correspondientes, así como la Federación Internacional de Esgrima que ha hecho un esfuerzo para que se lleve a cabo el proceso eleccionario en Fedomes.