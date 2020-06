La fantasmal campaña electoral de quienes aspiran a diputaciones

La agenda-Covid vino a imponerse en la vida nacional. Así fue en prácticamente todo el mundo y en el caso dominicano llegó en el justo momento en que nos reponíamos de dos traumas electorales (el de las primarias peledeista y el de la suspensión de las elecciones municipales); renovando esperanzas y confianza nos preparamos para un tercer certamen, quizás un cuarto.

Fijadas para el 5 de julio están la convocatoria extraordinaria a elecciones para la primera vuelta presidencial y la elección de senadores y diputados en sus vertientes (territoriales, nacionales, de ultramar y organismos internacionales), por primera vez en niveles diferentes. Para estos últimos ese día cinco es el Día D, de manera literal “no tendrán mañana” para senadores y diputados.

En el caso de los senadores algunas campañas han tenido incidencia en algunos casos por la prestancia o por su desempeño en la vida nacional en círculos al margen de lo político, logrando atención de la prensa ya sea por el debate de una contienda que se presume cerrada. La puesta en cuestionamiento de la viabilidad de algunas reelecciones frente a la conformación de alternativas que han asumido alianzas donde otrora enemigos se animan a marchar juntos en la conquista del poder… política al estilo dominicano, no hay dudas.

Dos cosas hay que considerar para quienes quieren ocupar la curul senatorial en representación de sus provincias: el sistema de separa en dos niveles el voto congresual (con boletas separadas para el senador y los diputados) complejiza al elector pero también haciendo que cada cual busque sus votos y no se cuente con el “empuje” que para senadores significó el trabajo de los diputados en las mismas boletas. Obviamente que en algo debe incidir la fidelidad del voto por el partido y quien tenga mayor movilidad del voto en el día de las elecciones.

Tendremos tiempo para analizar este tema post proceso. No comeremos ansias, aunque los días en esta mitad de mes se hacen eternos y afloran mezquindades y retaliaciones en un proceso complejo, con esquivas miradas y secretos tras mascarillas.

Pero, ¿dónde están los aspirantes a diputados y diputadas?

Solo en publicidad objetiva (vallas y afiches) es posible ver a algunos. Se han convertido en fantasmas, una política de ausentismo y asistencialismo que no deja tregua a quienes no han sido lo suficientemente creativos como para no pasar inadvertidos. No falta quienes se han excusado en la restricción del horario de los toque de queda o cualquier limitante para evitar entrar al ruedo.

La provincia de Santiago en sus tres circunscripciones tiene disponible 18 plazas para diputados/as. En la boleta preliminar, porque aún al momento de redactar este trabajo no tenemos la certeza de qué sucederá en la boleta de algunos partidos o si ya ha sido impresa la misma con los “errores” que se denunciaba tener.

Pero vamos a los números: aspiran a diputados/as unas 134 personas. Repartidos del siguiente modo: por la circunscripción número 1 que cuenta con ocho plazas se presentan 64 candidatos/as; en la dos que tiene disponible 4 curules corren unos 26 aspirantes y en la circunscripción número 3 con seis puestos corren unos 44 midiendo sus fuerzas.

Los manuales más elementales definen a las campañas electorales como esfuerzos competitivos donde los candidatos y los partidos políticos luchan por ganar el apoyo de los electores en el periodo que precede a una elección. Los candidatos recurren a una diversidad de técnicas para atraer votantes, desde comparecencias en público y mítines hasta el uso de publicidad en los medios masivos de comunicación. El primer paso es darse a conocer, sin dudas el gran fallo.

¿Se ha quebrado el interés por los diputados o es que la política en tiempos de Coronavirus hace que se apueste más al día de las votaciones que al proceso para llegar a él? La creatividad ha sido escasa tanto para impactar como para aprovechar el estado de crisis. Candidatos y candidatas que parecen frisados esperando que “algo suceda” y otros en la vieja usanza se limitan a patrocinar encuentros, ahora “con distanciamiento social”; mientras las redes siguen abusadas por mediocres campañas, algunas con videos que han tenido la osadía de colocar en televisión abierta, provocando menos que vergüenza ajena.

Pero son los menos, los demás siguen en su fantasmal destino. Ni hablar de las “propuestas”…

Por Luis Córdova

