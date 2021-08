La familia real envía felicidades a la duquesa de Sussex por su cumpleaños

EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- La reina Isabel II y otros miembros de la familia real británica han enviado este miércoles sendas felicitaciones a la duquesa de Sussex, Meghan, esposa del príncipe Enrique, con motivo de celebrar su 40 cumpleaños.

En la cuenta de Twitter de la reina, hay tres fotografías con motivo del cumpleaños: una de los duques de Sussex junto a su hijo, Archie, durante la gira que hicieron por Sudáfrica en 2019; otra en la que aparece Isabel II con Meghan en Cheshire (noroeste de Inglaterra) durante un compromiso oficial juntas en 2018, mientras que en la tercera solo aparecen los duques de Sussex.

🎈 Wishing The Duchess of Sussex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/xvrRH4sEwX

— The Royal Family (@RoyalFamily) August 4, 2021