La familia de Zion sufrió acoso hasta que el jugador renovó con los Pelicans

EL NUEVO DIARIO, NUEVA ORLEANS.- Los meses previos a su extensión con los Pelicans no han sido fáciles para Zion Williamson, y no precisamente por los problemas físicos que le han mantenido alejado de las pistas. El jugador ha reconocido en sus primeras declaraciones tras la renovación que su familia ha sido acosada en Nueva Orleans ante la incertidumbre acerca de su futuro, y ha cargado parte de la responsabilidad sobre los medios de comunicación y su necesidad de alimentar los rumores sobre su posible marcha.

«Lo he sentido sobre todo por mi familia. Al principio de la temporada dije «si tenéis dudas acerca de si quiero quedarme aquí, preguntadme». Pero en vez de hacerlo, todo el mundo se puso a inventar narrativas» afirmó. «Y a raíz de eso, cada vez que los miembros de mi familia iba a algún sitio público eran acosados por gente que les preguntaba por qué no nos gustaba Nueva Orleans o por qué yo no quería estar aquí, cuando ese no ha sido nunca el caso».

El jugador quiso poner el valor la actitud de la franquicia ante esta terrible situación, destacando el apoyo humano que ha recibido por parte de todos los integrantes de la misma.

«Ha sido una montaña rusa, pero mi familia, los Pelicans y el señor Benson (propietario) siempre han estado ahí» aseguró. «David Griffin (vicepresidente) me llamaba constantemente a su oficina, y tanto él como Trajan Langdon (general manager) siempre me animaban y me daban consejo para hacer que me sintiera mejor mentalmente. Siempre me han ofrecido ayuda cuando no estaban obligados a hacerlo. Lo mismo para Willie Green. Toda la gente ha estado ahí para mí cuando lo he necesitado».

Con la extensión ya firmada y los lazos con la franquicia aparentemente reforzados, Zion afrontará su cuarta temporada en la liga con la esperanza de que las lesiones dejen de ser un estorbo para él. Pese a que solo ha disputado 85 partidos en estos tres años, el ala-pívot ha sido ya All-Star y ha dejado evidencias de sus increíbles capacidades, con las que tratará de ayudar al proyecto de los Pelicans a seguir creciendo tras un ilusionante curso 21-22.

