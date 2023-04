La falta de oportunidades no justifica la delincuencia, según comunicadora Priyanka Rodríguez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Priyanka Rodríguez destacó este viernes la importancia de no caer en la falacia de que la falta de oportunidades justificaría el comportamiento criminal.

Rodríguez se refirió a este tema al tiempo de lamentar que el joven Angelo Rafael Medina Encarnación, de 19 años, fue ultimado el pasado martes a mano de desaprensivos que sustrajeron sus pertenencias en el sector Villa Faro.

“Mucha gente se refuerza en decir es que la falta de oportunidades, no, la falta de oportunidades no te hace un criminal, no te hace un asesino, no te hace un ladrón; mata un asesino, roba un ladrón y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta”, expresó.

La comunicadora emitió sus comentarios durante la cobertura especial “Nuestra Semana Santa 2023”, transmitida por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el canal Ruta 66; para el Cibao, Full 94.1 FM; en Santo Domingo, La Rocka 91.7 FM; en la región Este, Azúcar 89.1 FM; en Sánchez Ramírez, Dorada 92.5 FM y en Samaná, Tropical 99.9 FM.

Aseguró que en los sectores vulnerables del país hay muchas personas que, a pesar de las dificultades, deciden no involucrarse en actividades delictivas y optan por construir un futuro mejor a través del trabajo y el esfuerzo

“Del barrio también salen muchos jóvenes brillantes a buscar oportunidades, se van a pie o piden un pasaje para ir a la universidad, tocan puertas para poder crecer en la sociedad, entonces lo que tenemos es que verificar qué pasa con ese joven que, en lugar de buscar otras oportunidades y tratar de accionar adecuadamente, prefiere salir a matar a un joven como este (Angelo)”, cuestionó.

Señaló que, si bien es cierto que la pobreza y la desigualdad son factores que pueden aumentar el riesgo de delincuencia, también es cierto que hay muchos otros factores en juego, como la educación, el acceso a recursos y las relaciones sociales.

Relacionado